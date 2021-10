MALA DŽEHVA KRILA OD NINA AFERU SA BRENINIM SINOM?! Otkačila Savu zbog njega, bili u šemi 3 meseca, košarkašu će ovo SLOMITI SRCE!

Teodora Džehverović dugo pokušava da sakrije aferu iz svog privatnog života. Teodra je bila u kratkoj i strasnoj vezi sa Breninim starijim sinom, pa se čak, kako su mediji pisali, ponadala da će navodno postati snajka Lepe Brene.

Kako se to nije dogodilo, Džehve se od tada trudi da nijedan njen dečko ne sazna za tu njenu želju, pa je tako ovu aferu krila i od Nina Čelabića, sada već bivšeg dečka.

foto: Printscreen/Instagram

Kako su mediji pisali, Brenin sin se Teodori „dogodio” između veza sa izvesnim Savom i Anđelom Rankovićem. Njoj tada nije smetalo da otkači Savu, ali kako je sve brzo prošlo i Teodora, kao i Brena se pravila da se nikad ništa nije desilo.

foto: Dragana Udovičić

Kako je izvor tada obajsnio, ovako je došlo do njihove veze, a zatim i raskida.

Očito joj se mnogo dopao, pa nije okolišala i odmah ga je pozvala da izađu. U početku je to krila od svih, a onda je ispričala drugaricam. U tom periodu njenu veza sa dečkom bila je na pauzi, pa ga nije ni spominjala. Ali čim je rekla drugaricama sa kim je u šemi, priča se proširila, što zasmetalo Breninom sinu, jer on baš ne voli da se zna s kim je i šta radi. Naravno, brzo je sve saznala i Brena, ali ona se kao i uvek pravila da ništa ne zna jer nije Teodora jedina pevačica s kojom je bio njen sin. Nakon nepuna tri meseca, veza je pukla. Brenin sin je otišao u Ameriku, a Džehve se posvetila karijeri. Sada se pravi da su ona i Stefan bili samo drugari, ali njene drugarice i te kako pamte sočne detalje. Kada je videla da nema šanse da postane Brenina snajka, pokušala je da se pomiri sa bivšim dečkom, ali to joj nije uspelo, tako da je na kraju ostala sama – ispričao je tada izvor.

Nino Čelebić nedavno je otputovao u Brazil gde će profesionalno igrati košarku za jedan tamošnji klub dok je Teodora zbog svojih privatnih iposlovnih obaveza ostala u Beogradu.

foto: Damir Dervišagić, Shutterstock

kurir.rs/svet