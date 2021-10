ABRONOŠA VAM OTKRIVA: Džina ucenjuje mafija, a Utripovanu vara muž s mlađom!

Zdravo, dragi moji, iskreno da vam kažem, ne sećam se da je ikada bilo ovako dosadno na početku jeseni, kad se inače svi poznati aktiviraju u svojim profesijama i događaja ima na sve strane. Mislim da je estrada u ozbiljnoj finansijskoj krizi i da će se to tek videti u narednom periodu. Ali, i pored toga, ja sam uspela da vam za ovu nedelju sakupim nove tračeve, zahvaljujući svojim izvorima koji sve prate i sve znaju.

foto: Kurir štampano

Da počnemo od Džina. Čula sam da se ozbiljno zamerio mafijaškoj ekipi koja reketira estradu, jer uporno odbija da pređe u njihov tabor. Pre godinu dana su mu digli auto, ali to je bila samo opomena. Džin je tad još shvatio da šale nema s njima, ali i dalje odbija da pristane na saradnju sa mafijom i da im daje pola zarade. Ovih dana ga ucenjuju nekakvim kompromitujućim snimcima na kojima se vidi kako konzumira belo. Mislim da će ovaj put pasti i da će pristati na "saradnju".

Majka Ljubavnice je ozbiljno bolesna. Duže vreme posećuje stručna lica i konzumira teške lekove, psiha je u pitanju. Ali, kako mi kažu moji izvori, njoj nikako nije bolje od terapije i sve više se povlači u sebe. Inače, to je jedini razlog zbog kog se povukla iz javnosti.

Ja sam vam još prošle godine pisala da je Glumica potpuno pukla i da neće moći još dugo da se drži pod kontrolom, i kao što vidite... Ne, ovo nije marketinški trik, kao što je često kod nje slučaj, nego su joj kočnice skroz popustile, pa ne zna gde udara. Njeni ozbiljni problemi počeli su pre tri godine, kad je odbila da bude sa Pokojnikom, koji joj se posle svetio kad je čuo za njenu aferu sa kriminalcem iz Crne Gore.

Čitam neki dan vesti o Kaubojki, pa sam se setila da mi je proletos jedna poznanica pričala za njene dugove. To je tako tužno. Ona od svakog kolege koji joj je bar jednom rekao dobar dan traži pare na zajam. Mučenica nikome ništa ne vraća jer nema odakle.

Utripovana je nahvatala muža u prevari. Još ne znam detalje jer moj izvor nije dovoljno upućen, ali ono što znam jeste da je svom Mlađanom našla neke poruke sa mladom devojkom i sad ga valjda prati. To nije prvi put, kako mi kažu. On je i ranije varao Utripovanu, a ona je to uvek otkrivala pre ili kasnije. Međutim, njoj nije cilj da se rastane od Mlađanog, već da ga kinji i muči kad ga nahvata u prevari. To joj je fetiš.

Toliko od mene zasad, čitamo se i sledeće nedelje.

foto: Kurir

Kurir.rs

Bonus video:

01:16 VRELO! TRBUŠNA PLESAČICA ZAIGRALA U PROGRAMU UŽIVO! Dovela atmosferu do usijanja! Voditelj ODLEPIO!