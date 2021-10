RENOVIRA SE LUKS VILA NA ZVEZDARI ZA JOVANU I KARIĆA! Misica se VEĆ USELILA i drhti od STRAHA da će je Stefan PREVARITI u Zadruzi!

Bivša zadrugarka Jovana Ljubisavljević od kako je izašla iz rijalitija preselila se u vilu svog dečka Stefana Karića. Ona se nije vratila u porodični stan čak ni nakon Stefanovog ponovnog ulaska na imanje nego je ostala u vili sa njegovim ocem Osmanom i maćehom Tinom.

Njih troje danonoćno prate dešavanja u Zadruzi a kako se slažu otkrili su nam u intervjuu koji smo napravili u luksuznoj vili.

- U vili mi je opušteno, imamo i kucu i ptičicu. Ovo je jedna porodica koja živi u harmoniji i nekako smo se stopili, prihvatili su me kao da sam odavno deo Karića. Ne osetim razliku između moje porodice i njih - rekla je Jovana, dok je Osman otkrio kakva je Jovana domaćica:

- Kakva je kao domaćica to će Stefan da vam kaže, ja mogu samo da istaknem da je prijatna. Podržavao sam je i pre Stefanovog ulaska u Zadrugu. Odmah sam video da ona ne pripada miljeu Zadruge i od samog početka se isticala na lep i kulturan način. Drago mi je što je sada kod nas u kući i od nas će uvek biti prihvaćena - istakao je Osman Karić.

Dok Stefan boravi u rijalitiju Jovana učestalo radi na restauraciji dela vile u kojoj će njih dvoje živeti. Osman kaže da je ljubavno gnezdo Stefana i Jovane skoro gotovo.

- To je jedna vrsta apartmana u kome bi oni trebalo da žive. Krenuli smo to da gradimo dok je Stefan još bio napolju. Deo krečenja i grubih radova je završen, a deo opremanja smo ostavili kada on izađe pa neka njih dvoje zajedno biraju nameštaj - otkriva Osman.

Na pitanje da li ima strah od toga da je Stefan prevari u Zadruzi Ljubisavljevićeva kaže:

- Normalno je da postoji strah od prevare. Negde kao žensko imam tu bojazan, ali je potiskujem. Negde prirodno, ne nasilnim putem. Samopouzdanje i poverenje koje smo vremenom izgradili mi govori da nema potrebe za neku preveliku bojaznost i ja čvrsto verujem da će sve biti kako treba.

Osman se osvrnuo i na nedavnu izjavu Ive Grgurić koja je iskritikovala njegovog sina rekavši da je od velikog zavodnika spao na sam prosek.

- Iva sada nema posla, ostala je bez egzistencije i sad je udarila na nas. Primetio sam da svako ko želi da uđe u Zadrugu ili da se o njemu piše mora mene da pomene jer se nakon moje izjave piše o tome. Mi smo joj karta za Zadrugu - rekao je on.

