KAD SI POSLEDNJI PUT IMALA S*KS? Marina Visković odgovorila na bezobrazno pitanje i zapanjila: Pre 5 minuta! A evo i GDE! (VIDEO)

Marina Visković na društvenim mrežama odgovarala je na pitanja svojih pratilaca, pa mnoge iznenadila odgovorima.

Pevačica je bez dlake na jeziku iznosila šta joj padne na pamet, a njeni odgovori mnoge su nasmejali.

"Kada si poslednji put imala seks?", pitao je jedan pratilac, a Marina je odgovorom nasmejala sve.

"Pre pet minuta na Brankovom mostu", napisala je, pa dodala: "Evo jedan snimak iz prelepog Beograda i seksa na Brankovom mostu koji se upravo događa", rekla je ona i snimila kolaps u saobraćaju.

"Koliko love mora da ima dečko da bi tebe imao pored sebe?", glasilo je sledeće pitanje.

"Ja da se palim na papir bila bih šibica, ali nisam, Marina sam i najviše uživam u osećaju da sama pravim pare, u većini slučajeva kada sam se oslonila na muškarca osećala sam se lošije od toga, retko ko nije u tom slučaju manipulativan, mada mora da ima više od mene, da je stabilan i da ima vijugu za to da ih sam napravi u suprotnom osećao bi se on loše, a ja na to ne mogu da se ložim", napisala je Marina.

"U kakvim si odnosima za bivšim dečkom Mirkom? Divan ste bili par", bilo je sledeće pitanje.

"Hvala. U korektnim, rekla bih čak i kul", odgovorila je ona.

