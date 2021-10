NEMA ŠANSE DA PODRŽIM NJIHOVU VEZU! Marija Kulić neće da čuje za Miljanu i Zolu, a ovako komentariše njeno učešće u rijalitiju

Čuvena zadrugarka Miljana Kulić, na velika vrata se vratila na velelepno imanje u Šimanovcima, a neposredno pred ulazak u ''Zadrugu 5'' obnovila je svoju turbulentnu romansu sa bivšim zadrugarom Lazarom Čolićem Zolom.

Povodom čitave situacije oglasila se Miljanina majka Marija Kulić i u iskrenom razgovoru prokomentarisala ćerkim povratak u rijaliti, nastup na ''Zadrugoviziji'', ali i pomirenje sa Zolom.

foto: Nemanja Nikolić

- Jako sam zadovoljna Miljaninim povratkom, odlična je za sada otkako se vratila, zadovoljna sam nastupom na "Zadrugoviziji", bila je super. Ali za sada sam samo zadovoljna - počela je Marija.

"Ne interesuje me njihovo pomirenje. Niti Anakonda, niti on u svemu tome. Iako uđe, nema šanse da podržim njihovu vezu, totalno me ne zanimaju - zaključila je Marija Kulić.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs/Pink.rs

