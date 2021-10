ON JE SA TIM BOLESTAN ČOVEK: Doktori uplašeni za zdravlje Darka Lazića, upozoravaju ga otkako je operisao želudac i smršao 88 KG!

Pevač Darko Lazić prošle godine podvrgao se operaciji smanjenja želuca, zahvaljujući čemu je smršao 88 kilograma.

Međutim, lekar koji je, između ostalog, upućen i u pevačev slučaj, kaže da bi nakon takvih operacija želudac trebalo da se vrati u prvobitno stanje nakon pola godine, jer u suprotnom može doći do komplikacija.

Gastroenterolog prof. dr Vojislav Perišić u Jutarnjem programu na TV "Prva" govorio o pomenutoj operaciji, te pomenuo i Darka Lazića.

- To podvezivanje želuca može biti samo privremeno, i ako ga podvežu i ako stave balon. Više od 6 meseci to ne valja, tad treba da se želudac vrati u normalu, da se "odveže" - rekao je Perišić, te naveo da je moguća pojava određenih komplikacija.

- Ja se plašim kako će jetra da se ponaša. On je sa tim bolestan čovek. Otac Darka Lazića je nastradao jer mu je urastao balon u želucu, i Darka su savetovali da izvadi, ali on neće. I ne možeš da ga uhvatiš. Kad taj balon počne da urasta u zid želuca, mora da se otvara pacijent i da se to vadi - objasnio je lekar.

Nakon što je smršao 88 kilograma, Lazić sada ima 74 kilograma.

- Ovo je moja prava kilaža, ona koju želim da imam. Neću više da mršavim, samo ću da je održavam. A to što se nekima ne sviđa, ja ne mogu ništa. Nisam se odrekao ni slatkiša, ni sokova, ni grickalica, samo količinski mogu manje da pojedem - rekao je Darko nedavno za domaće medije.

Pored Darka Lazića, operaciji želuca su se podvrgli i Ana Nikolić, Indira Aradinović Indi, Dejan Milićević.

