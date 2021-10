OVO JE PRAVO LICE KIJE KOCKAR! Pevačica objavila snimak BEZ ŠMINKE, FRIZURE I FILTERA, evo kako izgleda kada se UGASE KAMERE!

Pevačica Kristina Kija Kockar ne libi se da pokaže kako izgleda kada se ugase kamere, pa je i ovog puta snimkom oduševila sve.

Niame, samo što je ustala iz kreveta snimala se i pokazala svoje pravo lice bez šminke, filtera i frizure.

"Ovako ja izgledam ujutru neisfenirana i bez šminke, nadogradnje, malo neispavana i bez filtera", rekla je Kija.

Inače, pre nego što je postala javna ličnost Kija je bila stjuardesa, s u poslednjem intervjuu je otkrila o dramatičnoj situaciji koja joj se desila kada je radila kao stjuardesa.

"To je bilo dok sam radila kao stjuardesa iliti 'konobarica u avionu', kako mi pišu oni koji žele da me uvrede, ali tu nema mesta za vređanje jer to i jeste ugostiteljstvo. Ja zbog tog posla znam i ženu da porodim. To je, kako se kaže, 50 stvari u jednoj", ispričala je Kija uz osmeh i ispričala jednu dramatičnu situaciju koja se desila u avionu.

"Nikada nije došlo do toga da porađam bilo koga u avionu, ali je, nažalost, bilo delikatnih situacija, kao što je davanje kiseonika bebi. Teško sam podnosila takve stvari. Niko nije hteo to da uradi. Cela posada se sklonila. Ja sam bila obučena za dadilju i radila sam tada u biznis klasi", rekla je Kija nedavno.

