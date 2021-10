RODITELJI MI PRAŠTAJU GREŠKE! Ćerka Harisa Džinovića ima 17 godina, poslovi oca i majke je ne zanimaju: ONA JE ZVEZDA na mrežama!

Ćerka Harisa i Meline Džinović, Đina Džinović, otkrila je dosta detalja o svom životu.

O životu porodice Džinović javnost nije imala prilike mnogo da sazna sve do onog trenutka kada je ćerka Harisa i Meline, Đina otvorila profile na društvenim mrežama. U svojim videima ona je otkrila brojne detalje iz porodičnog doma na Senjaku. Dok smo pričali sa zvezdom Tik-toka, koju prati više od 100.000 odmah smo zapazili da je lepotu nasledila na majku Melinu, ali i da je i te kako duhovita posebno kada želi da se našali na svoj ili račun porodice. Na pitanje kada bi trebalo da se predstavi javnosti, šta bi rekla o sebi, kaže:

- Rekla bih da sam samo obična devojka, koja ima velike snove. Sve što radim na društvenim mrežama iskreno je i spontano, što i jeste bila moja ideja od početka. Ponekad sam hirovita, pomalo i impulsivna, ali sam najčešće vedra i veoma jednostavna devojka - objašnjava sedamnaestogodišnjakinja.

Dok nije otvorile profile na društvenim mrežama, javnost nije znala kako izgledaju ona i njen brat Kan jer ih pevač i kreatorka nisu eksponirali. Iako su roditelji bili oštri protivnici da njihova deca budu deo bilo kakvih mreža, te su to često isticali u javnosti, ipak su morali da popuste pod pritiscima dece. Upravo je to bio uvod za naredno pitanje, kada smo konstatovali da je veoma aktivna na društvenim mrežama, te da li smatra da to može da joj donese dobro.

- Ne razmišljam o tome na taj način. Na mrežama iznosim svoja razmišljanja i stavove, vrlo moguće da se to nekome ne dopada, ali postoje i mnogi kojima se dopada. Ne mislim da isključivo na tome baziram svoj dalji rad, ali dok mi je interesantno, dok ima ljudima kojima je interesantno da gledaju šta je to što ja imam da im kažem, smatram da ima smisla - iskrena je Đina.

Trenutno je u srednjoj školi, a još nema jasno definisan pravac šta bi želela da bude njena profesija. Međutim, nju ne zanimaju moda i muzika, s bozirom na to da joj je otac pevač, a majka dizajnerka.

- Nemam u planu nijedan od ova dva posla. Budući da trenutno završavam srednju školu tokom ove godine definitivno ću odlučiti čime želim da se bavim. Možda ćete se iznenaditi, ali ekonomija i nekretnine su najbliži mojim interesovanjima - kaže Đina.

I dok poslednjih meseci puni novinske stupce otkrivajuči poznate i nepoznate detalje iz života svojih roditelja, zanimalo nas je da li zbog toga trpi kritike kod kuće ili ipak ne.

- Pre bih rekla da me savetuju nego kritikuju. Ipak, ja sam njihovo dete, pa mi i oproste ako pogrešim. Važno je da naučim nešto iz toga, a jesam - kaže Đina Džinović.

Nisam se verila

Lepa Harisova mezimica već mesecima uživa u ljubavi sa fudbalerom “Crvene zvezde” Andrejom Đurićem, ali se mnogi pitaju da li je verena.

- Naravno da nisam, imam tek 17 godina. Rano je za to, a slika vereničkog prstena na osnovu kog ste to zaključili je samo simbol moje lepe veze - poručila je Džinovićeva.

