MAJA MARINKOVIĆ OGOLILA DUŠU! Bolno progovorila o psihičkoj rastrojenosti i abortusu! OVAKVU JE NIKAD NISTE VIDELI

Bivša rijatliti učesnica Maja Marinković gostovala je u "Pulsu Srbije" na Kurir televiziji, gde je govorila o nasilju koji je pretrpela tokom svog učešća u rijalitiju i veze sa košarkašem i rijaliti igračem Markom Janjuševićem Janjušom.

- Bila sam u burnim vezama, sa Janjušem sam imala razne situacije. Definitivno to nije način da se nosimo sa izazovnim situacijama. Nažalost, i sama sam se ponašala agresivno tokom učešča u rijalitiju, ali to je bilo zbog provokacija koje sam doživljavala tamo. Meni je on pričao jednu priču, pa radio sasvim drugo. Na kraju smo se rastali, svako je otišao svojim putem, i rešeno je to na jedan civilizovan način - priča Marinkovićeva i dodala:

- Sigurno da nasilje nije odgovor, ali u rijalitiju je to potpuno drugačije nego u stvarnom svetu. Ovde možete da se okrenete i da odete, a tamo ste osuđeno jedan na druge. Živci su nam dosta slabiji, reakcije su dosta pojačane.

foto: Kurir televizija

Maja Marinković nije krila da je sama sebi napravila probleme u životu, koji su joj bile velika životna lekcija.

- To je sve do karaktera. U drugom serijalu "Zadruge" bila sam sasvim mirna, kao i u četvorci, ali sve je to do karaktera. Jednostavno kad se spoje dve osobe koje su sličnog karaktera, mnogo je bolje da izbrojiš do deset. Ja sam sama sebi napravila te situacije, koje su mi samo donele probleme u životu - kaže Maja.

- Tamo postoji dosta glumaca, ja sam platila veliku školu što sam bila temperamentna i srčana. Nekada je stvarno bolje razmisliti o svakom koraku, nego se ponašati onako kako se osećaš tog trenutka - kaže Maja

- Psihički sam bila mnogo slaba u tim emotivnim odnosima. Ceo taj proces davanja lažne nade doveo je do izlivanja besa i ovakvih reakcija. Kada je partner pogrešan samo treba da se okrenemo i odemo, jer nikada neće biti bolje, već samo gore - iskrena je Maja.

foto: Kurir televizija

Popularna rijaliti igračica poručila je svima, a pogoto mlađim devojkama da budu pametne i uče na na tuđim greškama.

- O nasilju nikada ne treba da se ćuti, i svako treba da iznese svoj problem na ovaj ili onaj način. Moj otac nikada nije bio za vezu mene i Janjuša, jer je u startu to počelo na nezdravim temeljima. Definitivno sam shvatila u superfinalu kada je došlo do tog kontakta između mog oca i Janjuša i samim tim neko ko ne poštuje mog oca, ne može da poštuje ni mene. Takođe, oko abortusa kada se užasno ponašao prema meni, ja sam shvatila da pored tog čoveka nemam šta da tražim - otvoreno je rekla Marinkovićeva.

- Bio je odbojan prema meni baš, ja bih rodila dete da je on to tako želeo. Bila sam u potpunom psihičkom rastrojstvu i još ostavljena od strane njega, nisam sama mogla da se borim sa tim. To je ipak nešto što je zajedničko, nisam ja mogla da napravim sama od sebe - nikad iskrenije priča Maja.

foto: Kurir televizija

Marinkovićeva je dodala i da takve odnose, kao što je bio njen i Janjušev, treba u korenu saseći, te se nada da će druge devojke to razumeti i izvući pouku, koju je ona shvatila na teži način.

- Mnogo sam ga volela. Emocija je bila jača od razuma. Nije ljubav uvek prva opcija, to treba da bude poštovanje i poverenje, pa sve ostalo - zaključila je Maja.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

01:16 VRELO! TRBUŠNA PLESAČICA ZAIGRALA U PROGRAMU UŽIVO! Dovela atmosferu do usijanja! Voditelj ODLEPIO!