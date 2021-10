MARKO MILJKOVIĆ MENJA PROFESIJU? Lunin suprug dobio zanimljivu ponudu, a evo šta ona kaže na sve!

Marko Miljković i Luna Đogani uživaju u porodičnom životu sa ćerkim Miom, a ponosni roditelji su fanovima otkrili da bi do kraja godine trebalo da se presele u svoj novi stan kao i detalje enterijera svog budućeg porodičnog gnezda.

foto: Printscreen/Instagram

Miljković je slavu koju je stekao učešćem u nekoliko rijalitija iskoristio da se oproba kao dizajner, a sada postoji mogućnost da i na drugi način unovči svoje talente.

Rijaliti veteranu je pristigla ponuda da se oproba kao glumac, a on još uvek vaga da li da je prihvati ili ne.

"Kontaktirao me je jedan producent koji misli da bi to bila veoma interesantna ideja. To još uvek nije realizovano i pitanje je da li će biti. Pitam se da li bismo Luna i ja mogli da se oprobamo u tome, da glumimo neki klasični ljubavni par", zapitao se Marko pred kamerama emisije "Exkluziv", na šta se ona nadovezala samouvereno:

foto: Printscreen/Instagram

"Mogli bismo, što da ne".

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

00:52 MARKO PROSLAVIO 38. ROĐENDAN, LUNA MU PRIREDILA VATROMET I TORTU! Svi detalji ŽURKE, evo ko je došao od bivših zadrugara!