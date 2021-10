OGLASIO SE OTAC DEJANA DRAGOJEVIĆA ZA KURIR! Goran o KRAHU BRAKA imao da poruči samo jedno: OVO NIJE PRVI PUT!

Brak Dalile i Dejana Dragojevića već nekoliko nedelja je u velikoj krizi zbog njenog preterano bliskog odnosa sa Filipom Carem, povodom čega se oglasio i njen svekar Goran Dragojević. On je za Kurir istakao kako ovo nije prvi put da su njegov sin i snaja u rijalitiju, te da ne želi da komentariše njihov brak kao ni njen odnos sa Filipom prema kome gaji simpatije kako je i sama u jednom razgovoru sa cimerima priznala.

foto: Printscreen

- Ne pitajte me ništa, ovo nije prvi put da su njih dvoje u rijalitiju. Ne želim da komentarišem celu ovu situaciju - kratak je bio Gran.

foto: Instagram screenshot

Podsetimo, poslednjih dana odnos između Dalile i Dejana sve je hladniji dok se turbulencije i komunikaciji sa Carem ne smiruju. Nakon žurke na koj se on poljubio sa Viktorijom Mitrović, Dragojevićka je odlučila da stavi tačku na taj odnos, nakon čega joj je Filip priznao da je svako veče ljubi kada zaspi.

foto: Printscreen/Zadruga

- Pitaju me da li sam se pomirila sa Dejanom, kao da smo raskinuli, kao da smo momak i devojka, ne mogu da složim rečenicu. Mi nemamo šta da se mirimo, sinoć mi je opet prilazio i kad je bila pesma "Sunce ljubavi" poljubili smo se, zbližili smo se u tom momentu, ali će verovatno on mene ponovo nešto iznervirati. Cula sam da se Filip poljubio sa Viki, Viktorija je meni svakako govorila da bi ona bila i intimna sa Filipom, ja nemam šta tu da reagujem i komentarišem, svako ima svoj život. Malo mi je žao zbog Viki, jer joj treba muškarac koji će da je voli i štiti. Čovek sam sebi skače u stomak, on sam izjavljuje neku ljubav i posle sam radi ono što radi, mi smo se svađali do zore - rekla je Dalila u radio emisiji.

foto: Printscreen/Zadruga

kurir.rs/Ana Denda

Bonus video:

00:44 ELENA KARIĆ UKLJUČILA NOVOG DEČKA U RITUALNI OBRED: Naopako okrenut pehar i ruže, svi na podu, a on izgovara OVE REČI! (VIDEO)