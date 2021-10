NE GLEDAM FILMOVE O LOŠIM UDBAŠIMA I S MRTVAČKIM PESMAMA: Sin Marine Tucaković ŠOKIRAO tvitom o filmu Toma, dobio BRUTALAN odgovor

Film "Toma" već nekoliko nedelja je u žiži javnosti, a sada se na internetu pojavila piratska verzija, koja je napravila haos na društvenim mrežama.

Dok su neki gledali film i po nekoliko puta, sin Marine Tucaković, Milan Laća Radulović, na svom Tviter nalogu isprozivao je Tomu Zdravkovića i druge pevače da su udbaši.

Mladi tekstopisac i ne želi da pogleda film koji mnogi hvale, a odlučio je da javno iskritikuje činjenicu da je snimljen film o Tomi.

- Da sam toliko očajna da skidam torent „Tomu”, već bih bila hospitalizovana. Kao i bilo koji domaći film da skidam, bože me sačuvaj, zabole me. Kada bude na televiziji, dobro došao. U bioskop ne idem, korona je – glasila je objava na jednom Tviter nalogu, a Laća je brže-bolje to prokomentarisao i izneo svoje mišljenje.

Ne gledam filmove o lošim UDBAŠIMA. Osrednjim pevačima. S mrtvačkim pesmama hahaha — Milan Laća Radulović (@RioJaggerr) October 12, 2021

- Ne gledam filmove o lošim udbašima, osrednjim pevačima s mrtvačkim pesmama, ha-ha - napisao je Laća.

Menadžer Bane Obradović, zaštitnik lika i dela Tome Zdravkovića, odmah je reagovao na ovu objavu i kratko objasnio šta misli o Laći.

- Nemam pravi komentar za nešto ovako napisano. Imam savet za sve ljude ovog sveta, čim primete na sebi neku promenu, da se obrate lekaru – rekao je Obradović.

