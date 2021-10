OVO JE DEVOJKA DRAŠKA STANIVUKOVIĆA: Političar je u isto vreme bio sa Tanjom i njom?! A šuškalo se o vezi sa još jednom PEVAČICOM!

Pevačica Tanja Savić navodno je u vezi sa političarem Draškom Stanivukovićem, a prva je o tome govorila voditeljka Jovana Jeremić.

Naime, ona je u "Paparaco Lovu" istakla kako je Tanja od javnosti krila ljubav sa političarem koji je imao devojku. Njegova devojka nije se često pojavljivala javnosti, ali su na Instagramu objavljivali zajedničke fotografije.

foto: Printskrin/Premijera

Inače, šuškalo se da je Kija Kockar bila u vezi sa Draškom. Ipak, Kija je to demantovala i naglasila da joj je političar samo prijatelj.

"Draško i ja samo smo prijatelji. Gledam ga kao mlađem brata i ne pratim ga na Instagramu", rekla je Kija za Kurir u avgustu.

foto: Printscreen/Instagram, Nemanja Nikolić

Podsetimo, Tanja se oglasila i nije želela mnogo da priča o aferi sa Stanivukovićem.

"Imam li ja prava da sačuvam privatnost i da ne moram neke detalje o svom privatnom životu da iznosim? Ne moram da idem na poligraf ili ne znam ja šta. Vi pišete, to je vaš posao. Ako imate dokaze - poštujem. Ako nemate - poštujem i to. Šta god da ja kažem to će se protumačiti na ovaj ili onaj način, a svako ko priča o tuđem životu - on priča o sebi!", istakla je Savićeva za domaće medije.

foto: Damir Dervišagić

