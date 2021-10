BUBA JE 90-IH BILA SAN SVIH MUŠKARACA! Na vrhuncu slave napustila Srbiju, a sada je otkrila detalje iz života koje niko nije ZNAO

Pevačica Buba Miranović važila je za "bombu" devedesetih, mnogi su je obožavali, a onda je odlučila da ode u Kanadu zbog ljubavi. Ne pojavljuje se često u medijima poslednjih godina, ali je sada rešila da otkrije neke detalje iz svog života koje niko nije znao.

foto: Printscreen/Premijera

Buba je prvo otkrila da je imala jedan neprijatan događaj kada je krenula na nastup, a na nju i njen bend su pripucali.

- Na nas se pripucalo, stali smo u jedan obližnji restoran. Nismo imali nikakve posledice, zalegli smo svi, sve je bilo dobro, ali to je bila jedna od najnezgodnijih stvari, to je bio početak rata... Nikada nisam imala probleme posle toga, iako možda ljudi misle da sam hladnija, kada sam lice u lice, nikada nisam imala problema - ispričala je pevačica.

Mnogi misle da se ona zaista zove Buba Miranović, a zapravo je pevačicino pravo ime Biljana Bosiljčić. Ona je objasnila da je taj nadimak dobila još kao mala.

foto: Printscreen/Premijera

- U Kanadu sam otišla da radim, tamo sam postala supruga, tu sam ostala neke četiri godine dok se deca nisu rodila. Ali nisam se iselila, malo sam tamo, više sam ovde. Kanada je jedna prelepa zemlja, divna je i biće mi zadovoljstvo da pođete sa mnom. Mislim da sam bila u meri opasna mama koliko to treba, tražila sam od svoje dece da uče, da završe škole, fakultete - istakla je pevačica.

Buba je ispričala koliko joj je lepota pomogla u poslu, ali i da li je sada nešto drugačije nego kada je ona bila na vrhuncu popularnosti.

- Ja nisam radila svadbe, nisam mogla to da izdržim, to mi je bilo jako naporno. Mnoge moje kolege kažu da u naše vreme nije bilo tako, ja mislim da je uvek isto. I sad su došli neki mladi pevači, vidim da se druže, mislim da je sve isto. Prijali su mi svi ti komplimenti, nije mi odmoglo, ne znam da li mi je pomoglo, nisam to mogla da izmerim, kod mene je sve išlo kao po loju - rekla je Buba i na kraju priznala u čemu sada uživa:

- Ja sada uživam u plodovima svoga rada, u osmehu svoje unuke - zaključila je ona u emisiji "Premijera-vikend specijal".

foto: Printscreen/Premijera

Kurir.rs/M.M.

