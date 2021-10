KOMŠIJE OTKRILE PRAVO LICE ANE NIKOLIĆ: Viđaju je svaki dan sa KORPULENTNIM mladićem, a kad je uhvati ŽUTA MINUTA...

Komšije popularne pevačice Ane Nikolić navodno u poslednje vreme sve češće viđaju Nikolićevu kako razmenjuje nežnosti s nepoznatim muškarcem ispred svog doma, te da se razdvajaju samo kad ona vodi ćerkicu Taru u vrtić.

Spekulisalo se da je Ana ponovo zaljubljena, te da ima novog dečka Dejana Nikolića, za koga je nedavno otkriveno da je još oženjen i da ima dvoje dece. Međutim, pevačica je to demantovala i poručila da joj je on samo prijatelj.

- Viđamo Anči stalno sa jednim istim muškarcem, pretpostavljam da je to novi dečko. On izgleda vrlo korpulentno i ponaša se kao džentlemen prema njoj, često dolazi po nju, te je vozi i odvozi gde poželi, a svaki put joj otvara vrata te pomaže da neometano uđe u vozilo - rekla je starija komšinica koja živi u istoj ulici kao i pevačica.

- Iskreno ne bih znala da li se baš uselio kod nje, ali ga često viđam da svraća. Stvarno deluju zaljubljeno. U početku su samo drugarski prolazili do kola, a sada se ne libe da razmene poljubac, te se sve češće drže i za ruke dok ne sednu u auto.

Komšija koji živi nedaleko od Aninog ulaza rekao je da pevačica najčešće sama vodi ujutru ćerkicu u vrtiću, a da u popodnevnim satima često dođe po nju novi dasa, te u tim situacijama ona sija od sreće i uvek je tip-top sređena.

- Drago mi je što je konačno našla nekoga. Vidi se da je ona baš srećna, sija kad izađe iz kuće i odmah mu trči u zagrljaj. Deluje da je zaljubljena do ušiju, i ja joj stvarno želim da se skrasi i ima nekog muškarčinu pored sebe, jer to zaslužuje. Do sada je uglavnom sama izlazila na ulicu ili sa ćerkicom, retko kada im je ko dolazio u goste, sem porodice, a posle svega što ju je zadesilo i sa Rastom i njegovim odlaskom u zatvor, i te kako zaslužuje da nađe novu ljubav i bude srećna - zaključuje stariji gospodin.

Ono u čemu se ostale komšje slažu jeste da su navikli da je Ana, kako kažu,"na svoju ruku", te nekad ume da im se javi na ulici, a nekad samo prođe.

- Svi imamo svoje žute minute, zato joj niko ne zamera ako se pravi da nas ne vidi kada prolazi ulicom. Bude dana i kada pozira i slika se tu ispred naše kuće na ulici po pola sata, te smo navikli da je viđamo u različitim raspoloženjima - kaže bračni par iz pevačicinog komšiluka i dodaje: "Ono što niko ne može da ospori to je da je stvarno požrtvovana majka. Stalno je viđamo kako vodi ćerkicu negde, a često i sa njom pozira".

