ŠOK INTERVJU BIVŠE DEVOJKE POKOJNOG ROĐE RAIČEVIĆA: Ja jedina znam pravu istinu o DROGI i da li je bio NARKOMAN!

Pevač Rođa Raičević bio je velika muzička zvezda devedesetih godina, on je preminuo pod nerazjašenim okolnostima, a sada je njegova devojka, konačno progovorila o svemu.

Pevač Rođa Raičević bio je velika muzička zvezda devedesetih godina. Preminuo je pre 20 godina, a njegova smrt je i dalje pod velom misterije, mnogi su tada spekulisali, da je popularni glumac preminuo od posledic opijata, ali čak i danas, se po tom pitanju ništa ne zna.

Sada se nakon toliko godina, oglasila njegova bivša devojka Dragana Mikić. Ona je sa pevačem, bila nekoliko godina u ljubavnoj romansi, a za pevača je imala samo reči hvale. Dragana je ispričala sve o njihovom susretu, ali se takođe dotakla i pevačeve, prošlosti.

foto: Printscreen

- Pomislila sam da je to klasičan susret - priča. Naime, o njemu su, zbog njegove popularnosti, kružile priče da je muškarac koji voli žene. Posle dužeg razgovora s njim shvatila sam da je reč o sasvim drugačijem čoveku, bar kada sam ja u pitanju. Takav je bio do poslednjeg dana života - pričala je svojevremeno Dragana.

Najradije se seća vremena koje su proveli zajedno, trenutaka kada su bili sami, živeći u njegovom stanu.

- Jedno drugom smo bili sasvim dovoljni. Za njega me vezuju sve Nove godine, letovanja, zimovanja, zatim besprekorna pažnja kada su rođendani i, konačno, neizmerna ljubav koji mi je poklanjao do kraja života - pričala je Dragana.

Na pitanje koji je je poklon najdraži koji je dobila od Rođe, Dragana je pokazala verenički prste.

- I ove čizmice koje nosim on mi je kupio. Nikada nisam tražila poklon. Više sam želela da ja njemu kupujem. Međutim, on je obožavao da mi kupuje parfeme i druge sitnice. Poslednji poklon je bio sat. Kakva slučajnost. Sat je zaustavio vreme - rekla je Dragana.

O tome da li su se često svađali, Dragana kaže:

- Jesmo, kao i svi drugi, ali smo kao niko uspevali da rešimo naše nesporazume. Njegov moto životni je bio priča, priča i samo priča. Bio je uveren da razgovora nikad nije dosta i da se tako sve može rešiti. Jedno drugom smo bili najbolji i najbliži prijatelji. Između nas nije bilo tajni. Gajili smo veliko razumevanje i poverenje jedno prema drugom. Znali smo da nijedno od nas, do tada, takvu ljubav nije spoznalo. Jednostavno, to što nam se dešavalo događalo nam se prvi put u životu. Zato takvog čoveka ne mogu da prežalim. On mora da postoji u mojoj glavi i srcu da bih ja postojala - rekla je svojevremeno Dragana u intervju za "Ilustrovanu politiku".

Odmah posle njegove smrti pojavile su se insinuacije da je Rođa bio sklon narkoticima, a ona je sada konačno progovorila o toj bolnoj temi:

- Mislim da je jasno da istinu niko ne može bolje znati od mene. Istina je samo jedna: Rođa je bio čovek koji je najviše na svetu mrzeo narkotike i bio najveći protivnik droge. Znam pouzdano da on uopšte nije razlikovao droge, niti nešto znao o njima. Jednom mi je rekao da je, u stvari, presrećan čovek što nema pojma o tome. Govorio je da ljudi koji se time bave imaju dosta para, ali će ih stići božji sud, jer zbog njih umiru njihova deca. Da je Rođa zaista bio narkoman, to mu se ne bi desilo. Uostalom, nikada nije bolje izgledao nego u poslednje vreme, a znamo kako narkomani izgledaju. Žao mi je porodice. Ona je tu monstruoznu vest, odnosno trač, doživela teže nego njegovu smrt. A rođa se aktivno bavio sportom. Svaki drugi dan je odlazio u teretanu. Obožavao je tenis - ispričala je Dragana.

Govoreći o noći kada je Rođa Raičević umro, Dragana kaže da to ne može da komentariše, jer nije bila prisutna.

- Znam neke nezvanične stvari o kojima ne bih pričala. Za to će se angažovati policija i dati zvaničan izveštaj. Neću da prejudiciram ishod svega, ali se kunem da je Rođa bio protivnik droge, da je bio neponovljiva ličnost i da se takav ne rađa.

Podsetimo, mnoge njegove kolege izrazile su nevericu što je njegova smrt povezana sa narkoticima, tvrdeći da su Rođu znali kao trezvenu osobu, ali ipak je obdukcijom bilo dokazano da je popularna pevačka zvezda, preminula od prekomerne konzumacije heroina.

foto: Printskrin YT

kurir.rs/mondo

Bonus video:

00:37 SAHRANA IVANA TASOVCA: Povorka krenula ka večnoj kući umetnika, jecaji paraju tišinu (KURIR TV)