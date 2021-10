JEDNA JE JOVANA! Voditeljka provalila Dalilu, Dejana i Cara: Filip joj je izduvni ventil, evo šta Dragojevićki fali u BRAKU!

Voditeljka Jovana Jeremić, poznata je kao neko ko ima stav na svaku temu, pa se tako sada osvrnula na rijaliti dramu koja trese region i prokomentarisala brak Dalile i Dejana Dragojevića.

Ona je istakla da poznaje razvoj njihove ljubavi.

- Kao neko ko poznaje ceo razvoj te ljubavi, rekla bih da je to bila prava i iskrena ljubav. To je jedini rijaliti par koji je do sada opstao. Pukla je tikva možda zbog nezadovoljstva sa njene strane, jer se nije ostvarila kao majka do sada. Mada uvek puknu veze gde je žena jača od muškarca, a u ovom slučaju to je tako - kaže Jeremićeva.

Dalilinu situaciju sa Filipom Carem, Jovana komentariše kratko i jasno.

- Mislim da je to izduvni ventil, jer se zasitila od braka. Nije dobila što je tražila. Očekivala je da će da se ostvari kao majka u tom braku, ali to nije dobila. To je moje lično mišljenje - zaključila je Jovana Jeremić.

