MORAJU DA SE KRIJU OD JAVNOSTI DOK SE TOMOVIĆ NE PRESELI U SRBIJU?! Ivana i Vladimir tajno su u ljubavi, a evo šta on kaže o svemu

Vladimir Tomović došao je prošle nedelje u Beograd kako bi bio sa Ivanom Aleksić sa kojom je navodno u tajnoj vezi.

Tomović je navodno u centru Beograda uhvaćen kako je ispred pekare seo nešto da pojede. Sve vreme je kuckao poruke, navodno sa Ivanom, sa kojom se kasnije našao s ciljem da popričaju o zajedničkim planovima.

foto: Printscreen/Instagram

- Preko glave mi je više pitanja o Ivani i meni. To je jedina tema o kojoj ne želim da pričam, jer je to moj privatni život. Šta god da je, kako god da je, to je moj život i ne treba nikoga da zanima. Ja sam tako odlučio. A u Srbiju sam došao zbog nekih drugih privatnih obaveza - rekao je zagonetno Vladimir, ali kako "Star" saznaje i prenose mediji stalno se viđao sa Ivanom. Uživali su u šetnjama pored reke i restoranima, ali se javno nisu ni grlili, ni ljubili, jer i dalje kriju emotivnu vezu.

foto: Instragram, Ana Paunković, screenshot

- Oni se iskreno vole, ali se plaše šta će biti ako započnu zajednički život. Zato je Vlada celo leto proveo radno u Crnoj Gori, dok je Ivana samo jednom bila kod njega. On se baš namučio da zaradi pare tokom leta, jer ne želi da se vraća u Zadrugu. Svestan je da mu treba mnogo para za život u Beogradu, a ne želi da ga devojka izdržava, pogotovo ne Ivana. Sada pokušava da pokrene biznis u Beogradu i ako sve bude po planu, krajem oktobra će već imati svoju firmu i trajno će se preseliti u Srbiju. Zato ni on, ni Ivana ne žele da žure sa odlukom o zajedničkom životu, pa moraju da se kriju od javnosti - otkriva izvor navodno upućen u dešavanja.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/Star

