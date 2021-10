LUNIN STAJLING MANJE KOŠTA OD MARKOVOG: Đoganijeva otkrila koliko je platila ceo AUTFIT, a onda njen MUŽ izneo BASNOSLOVNU CIFRU

Luna Đogani i Marko Miljković jedan su od najpopularnijih parova sa javne scene, a sada su spremni da otkriju detalje privatnog života i sve ono što zanima njihove verne pratioce.

Njih dvoje su na snimanju emisije "Sceniranje" na Kurir televiziji otkrili da se Luna od glave do pete obukla za 8.000 dinara, dok je Marko potrošio četiri do pet puta više.

foto: Printscreen/Instagram

- Juče sam na brzinu uletela u radnju, bila sam sa bebom. Kupila sam čizme, pojas i mušku majicu, XXL veličinu, koštalo je 8.000 dinara - rekla je Luna, pa nadovezao Marko:

- Moje patike koštaju 15, 16.000, farmerice takođe, to je oko 30.000 i majica 6.000 dinara, znači kompletno od glave do pete, 36.000. Dobro sat, to nema veze.

- Markov autfit je skuplji od mog, da se zna da nisu sve žene iste - ispričala je Đoganijeva.

Emisiju "Sceniranje" možete gledati uživo na Kurir televiziji u nedelju od 20 časova.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/K.Đ.