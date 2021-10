NOVINAR UPAO KOD PEVAČA U HOTEL TRAŽEĆI MIGRANTE! Esad Plavi: Oteo sam mu telefon, ne može da snima LJUBAVNICE mojih gostiju!

Esad Muharemović našao se na meti novinara iz Bosne zbog toga što navodno u svom hotelu drži nelegalno migrante. Esad Plavi smatra da predstavnik tamošnjih medija nasrnuo na njega zbog toga što nije uspeo da ga reketira.

foto: Printscreen

- Ako je to novinar onda sam ja neki vrhovni organ ovde u Bosni. Sad svako sebe može da oslovi sa novinarom. Taj čovek je danima dolazio ispred mog objekta i snimao. Ja ne znam kakve su njemu namere, u moj hotel dolaze ozbiljni ljudi, a i neki sa ljubavnicama i oni ne žele da ih iko snima. Što se migranata tiče. Ja sam godinama živeo u Srbiji i ja sam bio migrant i saosećam se sa tim ljudima. Moja žena je insitirala da im pomognemo, nije bitno koje su ti ljudi vere i nacionalnosti. I šta taj nazovi novinar ima sa tim? On mene pita da mu ja pokazujem svoju papirologiju i kako poslujem, pa je l on inspekcija rada? Ja odlično znam šta je novinarstvo i to što on radi nije novinarstvo. Uvek sam svima ljubazno i lepo odgovarao, ali pravim, školovanim novinarima koji znaju pre svega da se profesionalno ponašaju - tvrdi Esad.

Prema njegovim rečima on nije nasrnuo fizički na njega, ali mu je oteo telefon.

- Ja ne znam njegove namere, da li snima moje unuke. Ja sam se vratio iz Holandije i sve sam uložio u svoj posao i sad da mi dođe neko sumnjivo lice da snima. To mu je ostalo iz mladalačkih dana, što mu nisam dozvolio da prodaje travu. Dobio sam informacije, da je to neki moderan reket, ali kod mene toga nema. Ja sam mu samo uzeo telefon, jer da sam ja naasrnuoi na nega taj ne bi sedam dana hodao. Ako je on novinar valjda postoji škola. Šta će on u zatvoru, pa to možete da proveite da nosi nanogicu jer su mu našli to što su mu našli. Eto to je taj čuveni novinar što sam ga ja kao napao.

Kurir.rs/

Bonus video:

00:14 TARA SIMOV U PROVODU SA ĆERKOM JASNE MILENKOVIĆ JAMI: Devojke uživale za separeom, a svi kažu da je Lea ISTA MAMA (