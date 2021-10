SVE ZA BUBAMARU! Darin novi dečko milioner iznajmio stan u zgradi Novaka Đokovića!

Dara Bubamara uživa u ljubavi s novim dečkom, mladim biznismenom našeg porekla koji poslednjih pet godina živi i radi u Monte Karlu, a zbog pevačice je na godinu dana iznajmio stan u zgradi u kojoj živi Novak Đoković kada boravi u kraljevini.

foto: Printscreen/Instagram

Kako Kurir ekskluzivno saznaje, novosadski zvrk trenutno boravi u Dubaiju, ali će nakon odmora da otputuje kod njega. Inače, folkerka je zbog novog izabranika pre dva meseca otkačila dvadeset godina mlađeg Marka Dujakovića Tonija, s kojim je bila godinu dana u vezi.

foto: Printscreen/Instagram

- Dara fura samo piletinu. Tonija je izgustirala i našla novog dečka koji je odlepio za njom. Toliko mu se sviđa da je zbog nje iznajmio stan u zgradi kod Noleta, gde retko ko može da uzme stan. Međutim, on je toliko jak da je uspeo za kratko vreme da sebi i njoj iznajmi nekretninu jer je to luksuznije od svakog hotela. Eto, hteo je da je impresionira i to mu je pošlo za rukom - priča naš sagovornik.

foto: Damir Dervišagić

Prema njegovim rečima, Dara je prošla kroz težak period zbog očeve smrti i to je jedan razlog više što njen dečko želi da joj udovolji u svemu. - Mali se zaljubio kao nikada. Bio je on sa mnogim poznatim svetskim devojkama i uglavnom su to starije dame, ali ni do jedne mu nije toliko stalo kao do Dare. Čim je sletela u Dubai, sve joj je organizovao, i prevoz do hotela i najskuplju sobu i šampanjac, cveće, slatkiše. Ne mogu da vam kažem da li su trenutno tamo zajedno, ali ono što znam da ni Dara nije ravnodušna prema njemu. Prija joj, lepo joj je i uživa u svemu. Međutim, njoj nije bilo važno to što je on iznajmio nekretninu u zgradi najboljeg tenisera jer ona zbog nastupa, sina, ali i obaveza ne može mnogo vremena da provodi u Monte Karlu. Svakako je bila šokirana, jer nije očekivala da će on otići toliko daleko samo da bi je impresionirao.

foto: Reuters

Inače, pored Đokovića u ovoj zgradi žive i Luis Hamilton i Karolina Voznjacki, koji će i Bubamari da budu komšije dok boravi u Monte Karlu. Tokom jučerašnjeg dana u više navrata smo pokušali da stupimo u kontakt s Darom, ali je bila nedostupna. Nedavno je u razgovoru za Kurir ispričala da je njen ljubavni život savršen: - Kod mene je sve u najboljem redu. Šta god da kažem, ljudi će pričati onako kako njima odgovara, tako da ja sam srećna, voljena i ispunjena žena - rekla je Dara.

Ljiljana Stanišić

Bonus video:

00:14 TARA SIMOV U PROVODU SA ĆERKOM JASNE MILENKOVIĆ JAMI: Devojke uživale za separeom, a svi kažu da je Lea ISTA MAMA (