TAKVI MUŠKARCI ME NIKAD NISU PRIVLAČILI! Snežana Đurišić otkrila šta ceni kod JAČEG POLA: Ja sam onovremenska žena!

Pevačica Snežana Đurišić dugo je u srećnoj vezi, a sada je progovorila o muško-ženskim odnosima i otkrila kakvi je muškarci privlače.

- Mogu da kažem iz ličnog aspekta, ono što je činjenica, to je da su devojke, onako, kao muškarci, a muškarci mirni, sede, nigde ih nema... Zamena teza, zamena uloga, to je definitivno. Često čujem: "Idemo tamo, ima nekih frajera, pa ćemo nekoga uhvatiti", one planiraju uveliko. Radeći svoj posao svakodnevno to viđam, slušam, i negde mi je žao - priča Snežana, pa nastavlja:

- Ja sam onovremenska kada su se muškarci udvarali, kada su jurili i trčali za ženama, mislim da i dalje to ima nekog smisla. Ako je žena jača, nema tu šta, mene takvi muškarci nikada nisu privlačili - zaključuje pevačica u emsiji "Magazin In".

