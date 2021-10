MOGAO JE DA PROĐE SLOMLJENE GLAVE ILI NOGE: Mira Škorić zna Žiku 3 decenije, a sad otkrila nepoznate DETALJE iz prošlosti!

Mira Škorić trudila se uvek da svoj privatni život drži daleko od očiju javnosti, te su tako malo poznati detalji iz njenog ljubavnog života - kakvi su joj se moci udvarali, da li je lomila muška srca, ali je sada jedno otkriveno.

Pevačica je otkrila da se Žika Jakšić i ona poznaju 30 godina, te da su veliki prijatelji, ali to nije sve. Žika je Miru u mladosti želeo da osvoji, ali nije prošao slavno.

"Mogao je da prođe slomljene glave ili noge. Šalim se, mi smo prijatelji i saradnici 30 godina otprilike, puno smo radili i putovali dok je bio u bendu 'Ritam srca'. On je veliki drug, džek, kavaljer, pravi prijatelj, a to što on non-stop priča o ženama, pa on voli da je okružen lepim ženama, a ja sam uvek bila brat", ispričala je Mira pred snimanje emisije "Nikad nije kasno".

Kako je bila u žiriju ove emisije, otkrila je i da li je kasno za nju da se ponovo uda.

"Bila je jedna takmičarka, sestra moja iste sudbine koja je rekla da je probala, videla da ne znam i nije htela dalje. Ne, nije se desio pravi. Ja sam slobodna ptica, ali nikad nije kasno. Može da se desi ljubav u sedmoj, osmoj deceniji, bitno je da bude prava, čista, bez interesa", poručila je pevačica.

Inače, Mira je najponosnija na svoju ćerku Milicu, koju je dobila u braku sa Vasom Jeremićem, hirurgom. Njihova naslednica krenula je očevim stopama, a mediji i estrada je nikada nisu interesovali.

