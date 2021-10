ZORICA IZNELA ŠOK DETALJE U VELIKOM INTERVJUU ZA KURIR Severinine izjave su JADNE I BEDNE, Dalila FOLIRA, a tek šta kaže o STANIJI

Zorica Marković u velikom intervjuu za Kurir iskreno je rekla svoje mišljenje o Dalilinom i Dejanovom braku.

Ona je ispričala kako je ubeđena da su Dragojevići imali dogovor, jer su po njenom mišljenju nezanimljivi, te da se Dalila u celoj igri izgubila i počela da oseća nešto više prema Filipu Caru.

Pevačica je otkrila razloge zbog kojih je napustila kafanu koju je držala, ali i planove za naradni period. Ona se osvnula i na skanadozne ispade Severine Vučković, čije je ponašanje oštro osudila.

Zbog čega ste nakon par meseci uspešnog rada prestali da držite kafanu?

- Velika je neizvesnost što se tiče korone i daljeg rada ugostiteljskih objekata da li će i na koji način nastaviti da rade. Spekulisalo se da će u kafane moći da uđu samo vakcinasani, da će se ponovo skraćivati radno vreme...Čuvamse i vakcinisana sam, ali kod mene kada pevaju Vesna Zmijanac i Jana bude po 500, 600 ljudi minimum i ne želim nikoga da ugrožavam time. To je osnovni razlog zbog kog sam izašla iz cele priče u ovoj kafani, ali i ono što sam napisala u svojoj objavi na Instagramu. Jedan od dvojice vlasnika bio je vrlo nekorektan u poslu, ne smo u odnosu prema meni. On čovek nema veze sa ugostiteljstvom kao pao sa Marsa je. Ceo taj odnos njegov prema poslu je samo dodatno pomogao da odlučim da izađem iz otakluka sa njima.

Da li planirate da otvorite u budućnosti neki drugi lokal?

- Odlučila sam da sačekam neka bolja vremena i napravim pauzu u ugostiteljstvu dok je situacija sa korana virusom ovako neizvesna. Ljudi vole moju kafanu, ja volim kafanu, našla sam se u tome i godinama to uspešno radim, pa je sigurno da ću i nastaviti. Zasigurno je da je u svim mojim kafana uvek bila zastupljena prava naradno muzika i planiram da zadržim tu tradiciju. Narod voli narodnu muziku, što i sama reč. Ljudi osećaju emociju u mojim kafanama i meni je to najveći recept za uspeh. Ne gledam ni koliki su mi pazari, ni koliko će da mi ostane od zarađenog novca, mene što volim i to narod oseća. Oseća tu energiju i emociju i onda dolaze jer im je lepo.

Kakvi su vaši planovi vezani za "Zadrugu 5"?

-Što se tiče Zadruge ja sam počela sa kafanom kada su oni pravili spisak i rekla sam im u startu da ja ne mogu da učestvujem od početka. Kao i uvek oni su imali razumevanja prema meni, hvala im na tome, i ponuda je ostala otvorena. Zasigurno je da do Nove Godine neću ulaziti, a šta će dalje biti videćemo, ako im budem trebala tu sam...

Kako vam se čine učesnici pete sezone rijalitija i ko vam je nainteresantniji?

- U ovoj sezoni ima interesantnih likova, svaki dan se nešto dešava. Procentualno veliki deo njih su fanovi rijalitija, ali ih spašava što su novi pa se trude da budu zanimljivi... Meni se lično veoma dopada Deniz Dejm, ona mi je svakako najinteresantnija. Ona i ja Janjuš su mi top, oni su kombinacija snova i žao mi je što se više neza*ebavaju. Janjuša volim baš ovakvog kakav je sada, njih dvoje mi se za sada izdvajaju, najzanimljiviji su.

Šta mislite o Janjuševim ljubavima u Beloj kući?

- Ma kakve njegove ljubavne veze i vezice (smeh). Janjuš kao Janjuš, on se sa svima njima sprda zato ga i volim tako. Nije lud da ponovo napravio ono što je već radio i video kako je prošao. Treba da održava kontakt sa svojom bivšom suprugom Enom i ćerkicom koju najviše voli. Ljudi smo i svima su dozvoljene greške, ajde, ali stvarno bi bilo degutantno da on to ponovi u bilo kom obliku i smislu.

Kako komentarišete trougao Dalila, Dejan i Car?

- Maja kada bude ušla, a svi znamo za nju i Janjuša i na koji način je Car, ostavio biće rata. Maja kao Maja, svi znamo šta će da uradi čim uđe. Ona sve radi zbog kadra, priprema se žestoko i mislim da ćemo sa njenim ulaskom imati svašta da gledamo. Što se tiče Dalile i Dejana mislim da su oni ovo namerno odradili jer njih dvoje su dosadni, koga zanimaju njihove otrcane fore. Sigurna sam se da su se oni na početku dogovorili da Dalila pravi priču sa Filipom, ili nekim drugim, međutim izgleda da su se malo zaigrali. Ona više nije ravnodušna uopšte, a sve i da jeste očigledno je da ona tu priču i potencira jer nema čime drugo da se istakne. Sve ona to radi namerno, samo ne znam koliko će moći da kontroliše celu svoju igru. Nije isključeno da će Dalila i Dejan da pobegnu ako brak skroz krene da im puca i ne budu mogli da podnesu pritisak, ali ja verujem da nisu toliko ludi da drugi put to urade.

Koga vidite kao potencijalni par?

- Emocija između Marka i Stanije je očigledna. Njih dvoje vešto pokušavaju da prikriju poglede i međusobne simpatije, ali kamere sve zabeleže. Mislim da su svi ostali ljudi u tom odnosu igračke uključujući njenog dečka Marka. Sigurna sam da su oni zaljubljeni jedno u drugo.

Izjava Severine Vučković nedavno je podigla veliku prašinu u domaćim medijima, kako komentarišete to?

- Kada čujem Severina, ne mogu a da ne pitam, da li je to ona žena što ima dva braka sa Srbima? Otac njenog sina je Srbini to je ta žena koja pljuje po Srbima? Njene izjave i postupci su sramotni, jadni i bedni. Javne ličnosti treba da se bave muzikom i da uveseljavaju, a nikako da propagiraju govor mržnje. Zamislite kakve bi rekcije u Hrvatskoj izazvalo da je to uradio neko od nas muzičara odavde. Ona je u Beogradu napravila karijeru, ali dobro... Mi smo takav narod, uvek nam je neko dobrodošao, primimo ih raširenih ruku, sve im je dozvoljeno i onda nas isti ti pljuju i pi*aju po nama. Ne znam šta ona posle svega ovde ima da pokaže i da kaže. Pornić smo videli, hitovi su joj prošli, a niko od nas joj nije kriv što je živella sa dva Srbina pa je sada možda kivna na njih. Oni su bili njen izbor.

- Što se tiče toga da li joj treba ili ne treba zabraniti ulazak u Srbiju, ja ne znam. Mislim da vi novinari treba da anketirate ovaj narod koji nam je svima i napravio karijeru. Njih treba pitati da li će ponovo primiti ljude koji pljuju po Srbiji i da li će opet ići u arene, na koncerte, puniti im dvorane i ušće. Mislim da narod treba da odluči o tome šta im je čini. Po meni je to najispravnije učiniti. Prema atmosferi i rečima ljudi iz različitih sfera zanimanja mislim da je Severina sama sebi zatvorila mnoga vrata što se tiče Srbije. Bespotrebno, tužno, sramno, jadno i bedno... Sramotno je dira našu crkvu i patrijarha jer je to baš jadno. Ona sebi sada pravi medijski prostor. Ovo se može uzeti kao marketingčki pozet, ali ide đonom da bih sebi otvorila tržište Hrvatske, Bosne i ostalih kog kojih na žalost još uvek postoji ta neka netrpljivost koja je potpuno bespotrebna. Srbija nikoga ne mrzi i mislim da niko od kolega pevača ne bi išao tako nisko da pljuje nečiju veru. Ko zna, možda se ona i pere sada tamo kod nje u javnosti... Možda su je osuđivali zbog Milana i Kojića - dodala je Zorica.

