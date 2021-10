LUNIN MARKO PRIZNAO Dobijao sam jezive poruke! Jedan mi je poručio: Sram te bilo što si pobio one ljude u Ritopeku!

Gosti ovonedeljne emisije "Sceniranje" na Kurir televiziji bili su najpopularniji rijaliti i bračni par Luna Đogani i Marko Miljković. Oni su voditeljki Ljiljani Stanišić otkrili mnoge podatke iz života o kojima dosad nisu javno govorili.

foto: Printscreen/Instagram

Najpre je Marko prokomentarisao skandal kada su ga hrvatski mediji proglasili desnom rukom Velje Nevolje.

- Bio sam u šoku. Nisam znao da li da se smejem ili da plačem. Jedan čovek mi je poslao poruku: "Sram te bilo što si pobio one ljude u Ritopeku!" Da li se šalio ili je to stvarno mislio, ne znam, ali ja sam dobio tu poruku. Većina ljudi zna ko sam i šta sam, i da mi takve stvari kao što je ubistvo ne bi pale na pamet, ali nikad ne znaš da li će neko da pomisli da li si ti stvarno taj o kome se pričalo. Vrlo neprofesionalno od hrvatskih medija, oni su držali tu vest nekih nedelju dana i posle su mi se javno izvinili - rekao je Marko.

foto: Kurir Televizija Printscreen

Luna je prvi put progovorila zašto je prekinula kontakt sa svojom kumom Anastasijom Ražnatović.

- Pričali su kako sam joj uzela dečka, da sam joj ja svašta uzela. Ona se nikada nije oglašavala i nekako je ispalo kao da je to potvrđeno. To mi je baš teško palo jer sam ja sa tom devojkom bukvalno živela, ona mi je i krštena kuma. Mnogo toga smo prošle zajedno i nikada neću moći da zaboravim deo svog života sa njom. Uvek će mi biti draga. Mislim da i ona to zna. Ništa se nije konkretno desilo, samo su nam se putevi razišli. Odrasle smo zajedno, od šeste godine, i bile smo nerazdvojne, samo smo se u jednom trenutku razišle zbog razmimoilaženja u stavovima. Ona se zaljubila, taj njen prvi dečko, veza, non-stop sa njim, ja nešto svoje. Nismo se svađale ni vređale. Svakakve su se tu laži pisale, ali mogu da kažem da nikada nijednu ružnu reč od nje nisam dobila, niti ona od mene, niti će. Ima moje poštovanje i uvek ću se sećati lepih zajedničkih trenutaka. Žao mi je što nismo ostale drugarice, ipak smo kume. Srela sam je na Kopaoniku pre pet-šest godina, javile smo se jedna drugoj, i to je bilo to. Ona je pravi uzor devojčicama koje je prate, sve najbolje joj želim - ispričala je Luna.

foto: PrintScreen/Youtube

Bračni par se prisetio i Luninog učestvovanja u rijalitiju, kada je započela vezu sa tada oženjenim Slobom Radanovićem.

- Za razliku od drugih rijaliti ljubavnica, ja sam to radila jer sam to osećala, nisam to radila ni zbog kakve koristi niti marketinga. Platila sam to skupo, da mogu da vratim vreme, nikada to sebi opet ne bih dozvolila. Bilo je užasno i katastrofa što sam sebi to dozvolila. Ali što druge ljubavnice nisu osvojile prvo mesto u rijalitiju? - zapitala se Luna.

Marko smatra da je glavni krivac za preljubu bio Sloba.

- Meni je veći krivac tu muškarac od žene, posebno kada je u pitanju oženjeni muškarac. Taj muškarac koji uđe oženjen u rijaliti nije srećan, ili traži nešto novo, ili hoće da ga završi. Ako si srećan u braku, ne treba ti rijaliti, da budeš odvojen od žene 10 meseci. Slobu nisam voleo i sa njim sam imao svađu - dodao je Marko.

Na kraju, Luna i Marko pričali su i o svojoj ćerki Miji, za koju tvrde i da je pomirila Anabela i Marku i da su sada u korektnim odnosima.

foto: Printscreen/Youtube

Kurir.rs/Lj.S./A.P.

Bonus video:

00:13 GAGI PROSLAVIO JUBILARNI 50. ROĐENDAN! Specijalno IZNENAĐENJE samo za njega, tu su Luna, Nina, Marko, ali i ON! ĐOGANIJU PUNO SRCE