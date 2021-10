CECU I BOGDANA OČEKUJE KRIZA, LUKAS MENJA ZANIMANJE? Numerolog otkriva: Nataša otplaćuje KARMIČKI DUG, Lazić postaje otac 3. put!

Život poznatih privlači veliku pažnju javnosti, a mnoge zanima ono što će se desiti u budućnosti.

Poznata numerološkinja Ivana Skorić, poznata kao Ivka numerolog, za Kurir je otkrila šta se dešava u životima poznatih, kao i šta ih u narednom periodu očekuje:

- Aca Lukas je jedna vrlo visperna i nepredvidiva škorpija koji će sve iznenaditi na proleće novim projektom, za koji, recimo, ni sam ne zna za sada šta je ,ali numerološki stoji da će celu naciju iznenaditi nečim, a nije muzika. Može biti neka vrsta ugostiteljstva, ali do sada neviđeno na našim prostorima sa posebnom koncepcijom rada. Što se muzike tiče od maja 2022. godine, Aca se vraća svom "starom fazonu" pesama i to će biti pun pogodak. Što se tiče zdravlja decembar je kritičan i mora da pripazi na svoje zdravlje. U ljubavi je opušten, uživa tamo gde se oseća lagodno i slobodno. Nema vezivanja ni za jednu partnerku za sada. 2023. godine očekuje ga fatalna veza, možda i brak.

- Darku Laziću sam prošle godine predvidela 3. brak, mada sa Marinom nije bio venčan, čini mi se, ali se numerološki to vidi kao brak. 3. dete takođe sam predvidela, i sve ovo sa sadašnjom partnerkom mi liči na to na sta su planete ukazivale prosle godine. Darko se vratio sada u neko "neproživljeno detinjstvo" nema stege i zato veza sa sadašnjom partnerkom opstaje. Karijera ide uzlaznom putanjom, uskoro koliko planete pokazuju izlazi duet sa kolegom koji je jako popularan i to će biti bum.

- Ceca uživa u ljubavi, ona generalno nije tip da je neko guši u vezi,a Bogdan se tu lepo snalazi,međutim doći će do malog, naglašavam, malog prezasićenja u novembru, što je i prirodno, ali prevazilaze krizu. Album kao sto sam jos 2020. godine rekla neće biti ove, već 2022. godine, u aprilu Ceca ulazi u studio. Polje zdravlja je pod pritiskom mora cele zime da strogo vodi računa o zdravlju.

- Ana priprema nešto novo za publiku. Rekla bih da u decembru izbacuje mega hit, po aspektima je balada. Sa Rastom sada ima bolji odnos nego ranije. Očekuje je sudbinska ljubav, mozda čak i brak 2023. godine.

- Nataša je numerološki u lošim aspektima, ali je surovi profesionalac pa vešto prikriva to što je muči. Ona ima jednu karmičku devetku koja tek 2022. u avgustu prolazi, zapravo tada otplaćuje karmički dug koji nosi od svoje 19. godine i utiče joj na polje porodice i emocija. Nataši savetujem odmor i putovanje sve do marta dok loši aspekti ne popuste - otkrila je Ivka numerolog.

