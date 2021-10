POSVAĐALI SE NA DAN VENČANJA, A ONDA PAO POKLON OD 15.000 €! Prošli su PAKLEN period, a ona je napravili VELIKI SKANDAL

Bivša voditeljka Katarina Kolozeus i pevač Ljuba Perućica uživaju u skladnom braku, a sudeći po fotografijama na društvenim mrežama, svaki slobodan trenutak provode zajedno. Vole da se druže, ali i da putuju, a za njihovu ljubav se ne vezuju skandali i drame. Kako su jednom prilikom sa osmesima ispričali, povezao ih je posao.

– Upoznali smo se slučajno. Meni je falio materijal za emisiju koju sam radila tada na “Happy televiziji”. On je radio prezentaciju nastupa za Novu godinu i ja sam se tamo slučajno našla i videla na stolu flajer na kojem je pisalo “Ljuba Perućica”. I pomislim da ću sa njim da popunim emisiju jer te noći je trebalo da montiram emisiju za emitovanje. Ispostavilo se da je on u društvu sa nekim mojim drugom i ja njega pitala da ga snimimo i tako je počelo – otkrila je Katarina za “Glosi”, a Perućica je ispričao ako je on zapamtio taj prvi susret sa svojom suprugom:

– Ja i dan-danas pamtim šta je nosila. Imala je sako i pantalone. Bila je utegnuta i ja sam zverao levo-desno kada je ona prolazila. I tada me drug pita da me snime. I mene je zanimalo ko treba da me radi. Kada mi je pokazao da je u pitanju ta devojka u koju sam ja gledao, samo sam rekao: “Uuu može!”. Od prvog momenta, ona je meni zapala za oko.

Nakon što su shvatili da su idealni jedno za drugo, Ljubomir i Katarina su izgovorili sudbonosno “da”, a ona je njegovo prezime odlučila da doda svom - Katarina Kolozeus Perućica. Upravo oko prezimena su se i sukobili na dan svadbe, a kako su otkrili, priželjkuju i prinovu.

- Bebu planiramo već neko vreme, ali je još uvek čekamo - kazali su za “Blic”.

Nakon što su svoju ljubav brakom, pevač je lepoj izabranici poklonio automobil, čija se cena kreće oko 15.000 evra. Ona je bila oduševljena, a kako je sama rekla, ovako nešto nije očekivala.

- Upakovao je ključ u desetak kutija. Od ogromne do najmanje, i u toj najmanjoj je bio ključ - rekla je tada.

Pevač Ljuba Perućica zbog korona virusa bio je čak i u bolnici, a Katarina je pričala o teškom periodu kroz koji su prošli.

– Iskreno, bio je to jako težak period, pogotovo što su mi ruke bile vezane i nisam imala načina da mu pomognem. Svesna sam bila da korona postoji, ali nisam bila svesna da neko mlad može da bude toliko loše. Najgore je bilo što Ljuba nije bio u stanju da razgovara jer nije mogao da dođe do vazduha, a ja kada ga takvog čujem odmah pomislim na najgore. Noćima nisam mogla da spavam, kroz glavu su mi prolazile crne misli, nisam bila pored njega i nisam mogla da znam kako je, samo sam molila Boga da ga ne stave na respirator jer sam znala da su onda male šanse da se oporavi. Nažalost, naš komšija je preminuo baš u danu kada je Ljuba najlošije zvučao i definitivno sam sigurna da mi je to bio najteži dan, dan kada nisam mogla da iskontrolišem strah koji sam osećala. Slavila sam dan kada sam ga pozvala, a on nije pokušao da mi prekine vezu nego je imao snage da razgovara - otkrila je Katarina”.

Tokom perioda koji je proveo u bolnici Ljuba se svima pohvalio poklonom koji je dobio od supruge. Kako je bio letnji period Perućici je stigao mali ventilator, da mu pomogne u borbi sa vrućinama, a uz ovo je dobio i poruku: “Volim te”.

Katarina je doživela neprijatnost u jednom tržnom centru gde su je snimale kamere u kabini dok je probavala garderobu i sve to objavila na Instagramu.

- Moram da kažem da sam se osećala veoma poniženo. U pitanju je rotirajuća kamera, koja može da snimi bukvalno svaki detalj, svaki mladež na telu. Iz kompanije su mi rekli da kamere stoje iznad kabina zbog krađa i da, po potrebi, samo policija ima pristup tim kamerama uz nalog. Mi smo prijavili slučaj policiji i razmišljamo o tužbi. U celoj priči sam srećna što su me podržali novinari i javnost i zahvalna sam zbog toga - rekla je Katarina

- Skidala sam se u zatvorenoj kabini. Morala sam da skinem grudnjak da bi probala garderobu. Da se razumemo, mene ni suprug ne snima golu i ne želim da se opterećujem mislima da bi se nekada mogli pojaviti neki snimci, jer ja nisam dala dozvolu da me golu snimaju u toj kabini - bila je iskrena pevačeva supruga.

