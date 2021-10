BIČUJ ME, MARINA! Pevačica dobila nesvakidašnju ponudu, onda progovorila i o narkoticima: Gadila bih se sebi da šmrčem u KLUBU!

Pevačica Marina Visković često na Instagramu odgovara na pitanja pratilaca, a u moru saveta "kako izgleda pravi muškarac" ili "šta uraditi kada te muva oženjeni", našla se i jedna nepristojna ponuda.

foto: Kurir

Marini je pratilac javno zatražio da ga izbičuje.

foto: Printskrin/Instagram

Marina je njegovo pitanje objavila na Instagramu, a potom napisala:

"Jao, moji insta fetišisti ludi! Može, dođi istovari mi nameštaj, okrečiš, oribaš i prebiću te posle".

Jedno od pitanja glasilo je: "Iskustvo sa drogama? Ako ne ti, jesi li imala prijatelja možda iz tog pakla?", a Viskovićeva je odgovorila:

foto: Printskrin/Instagram

- Mene grize savest i kada pijem, zamisli da šmrčem u nekom wc-u u klubui, ja bih se gadila samoj sebi, ali Bože moj, to sam ja i teško bih to preživela, mene to ne zanima životno. Inače nije više ni tabu javno govoriti jer u svakoj drugoj pesmi se to spominje kao stil života. Ja sam pobornik zdravog života zauvek - bila je iskrena Marina.

foto: Kurir

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

04:18 SRPSKA BIJONSE RAZVALJUJE DŽAK! Utegnuta u nikad uže helanke, pokazala KAKO UDARA DIREKT I KROŠE!