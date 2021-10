RIALDA SE GUŠILA U SUZAMA DOK JE GOVORILA O BATINAMA KOJE JE DOBILA OD KENANA: Za Kurir prvi put ekskluzivno otkrila SVE DETALJE!

Kao bomba u medijima je odjeknula vest da je bivši zadrugar, maneken Kenan Tahirović u automobilu fizički nasrnuo na svoju bivšu devojku, pevačicu Rialdu Karahasanović.

Pevačica je u Jutarnjem programu na Kurir televiziji otkrila šta se tačno dogodilo.

- Ja sam neko ko je 10 meseci provela u takvom projektu gde su ljudi mogli skroz da me upoznaju, a pokazala sam da nikada nisam bila lažov. Nažalost, jako je buđav osećaj kada neko sa kim si proveo godinu dana života bez imalo blama izađe i laže, odluči da izostavi delove koji su ključni - počela je priču Rialda.

foto: Kurir televizija

Pevačica je otkrila da nasilje počelo mesecima pre.

- To se dešavalo mesecima unazad, ne pričam sad o fizičkom momentu, već o psihičkom. Podlegao je uticaju fanatika, zarad followeram lajkova, ja ne znam. To je počelo po samom izlasku iz rijalitija, mi smo prvenstveno jako različiti. Razišli smo se na jedno vreme, uzeli smo pauzu, ali odatle je sve krenulo. Preneo mi je ovaj, čuo sam to i to, stalno mi je to prebacivao i ja sam se konstantno pravdala. Meseca unazad sam gledala kako me ljudi vređaju najgore moguće, a on je vrlo dobro znao koliko to mene boli. Morala sam da se pravdam za stvari koje ne postoje. Niko nije savršen, ali ja nisam zaslužila da od nekoga za koja bih sve dala dobijem pljuvanje u lice. Ja jesam njega udarila, ali mene niko nije pljunuo u lice - ispričala je Rialda.

foto: Kurir televizija

Rialda je napomenula da je do fizičkog obračuna tog četvrtka došlo zbog banalne svađe, kako kaže, zbog pogrešnog isključenja na autoputu.

- Banalna je svađa bila u pitanju. Bukvalno, promašili smo izlaz sa autoputa i tu je nastala svađa. Vozili smo se onda ka stanu, onda je on rekao da su u pravu ljudi koji su loše pričali o meni. Rekao mi je da sam devojka lakog morala. Ja sa rekla da ako je narod u pravu za to što kažu za mene, onda su u pravu i za njega, a kažu da je druge seksualne orijentacije i da ima odnose koji nisu normalni. On se na to okrenuo ka meni i pljunuo me u lice, nakon toga me je udario. Nije on mene refleksno udario. Da je on izašao i priznao šta se desilo, ja ne bih govorila o tome sad. Ja moram da ispričam svoju istinu. Onda je on izašao iz auta, ja sam se prebacila na mesto vozača a on je ostavio ključeve u sandučetu i to je to. Posle je tu bilo par poruka, on je hteo da se vrati i da se izvini, ali nakon takvih stvari nema izvinjenja. Ja njega tad nisam prijavila. Nakom svega toga nemam želju da ga vidim. Sve njegove poruke, uvrede imam sačuvane - ispričala je Rialda.

foto: Kurir televizija

Za kraj intervjua napomenula je da neće izgubiti veru u ljubav nakon ovakvog iskustva, ali da se oseća prazno i razočarano.

01:25 Rialda Karahasanović plače dok govori o batinama koje je dobila od bivšeg dečka Kenana

Kurir.rs/M.L.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

01:11 PEVAČICA DOŽIVELA BRUTALNO PORODIČNO NASILJE! Nakon BATINA od 19 godina mlađeg partnera Slađana progovorila o NOVOJ LJUBAVI!