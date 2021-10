OGLASILA SE DŽEHVA IZ AMERIKE! Teodora oduševljeno podelila utiske s putovanja, MREŽE gore zbog vrelih fotki s plaže u MAJAMIJU!

Pevačica Teodora Džehverović otputovala je pre nekoliko dana na američku turneju, o kojoj je dugo maštala, a sada se oglasila vrelim fotkama iz Majamija.

foto: Printskrin/Instagram

Najpre je na storiju podelila utiske:

- Moram priznati da me je stigao umor. Još uvek se nekako nisam ni oporavila od letnje turneje i tako mi je brzo došla Amerika. Prva dva dana smo bukvalno iz aviona u hotel, iz hotela u auto, 6 sati puta, klub i tako dva dana. Onda smo stigli u Majami gde imamo dva tri dana odmora, i ovo mi je tako trebalo. Divna energija! Bukvalno kad prođete pored nekog na ulici pita vas "Kako ste", na kasi, u hotelu. Vreme je predivno. Svuda čujete muziku i to me je tako kupili.

foto: Printskrin/Instagram

- Nemojte zameriti što se nisam snimala, verujte mi da mi je trebali da se malo isključim. Konačno sam napunila baterije i večeras gori Majami - napisala je Džehverovićeva.

foto: Printskrin/Instagram

Potom je na njenom Instagram nalogu osvanuo niz fotki sa plaže u Majamiju.

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

04:04 DŽEHVA SE OGLASILA I PRIZNALA U KAKVIM JE ODNOSIMA SA NINOM: Teodora priznala šta je jedina ISTINA u njenom emotivnom životu! FOTO