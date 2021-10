ĐANIJEVA SLAĐA OTKRILA DA LI JE IMALA PLASTIČNE OPERACIJE: Folkerova žena tek planira da radi na sebi, a evo šta!

Folker Radiša Trajković Đani u braku je sa Slađom, koja je često na meti javnosti zbog svog izgleda. Neretko se pričalo i pisalo o tome da li je i šta folkerova žena radila na sebi, pa su je tako upoređivali i sa Anom Nikolić i Marinom Visković.

Njih dvoje su nedavno bili u Parizu, a Slađi su na Instagramu, gde je kačila fotografije sa putovanja, ostavljali brojne pozitivne komentare hvaleći najpre njen izgled. Ona je sada otkrila ko je zaslužan za to što blista.

foto: Damir Dervišagić

- Pa Đani, ko bi drugi bio? - rekla je Slađa kroz smeh, pa se osvrnula na to da li je nešto radila na sebi:

- Nisam ništa radila, ja nemam taj problem da kažem. Volim da držim do sebe i da radim nešto, ali stvarno sada nisam radila ništa. Tek ću. Planiram da sredim malo podbradak, da ga doteram do savršenstva, ništa drugo. Volim da nosim svoje godine, nego jednostavno kaliram sa kilažom, to je najveći problem.

Kako je primetno da je smršala, otkrila je da li je na nekoj dijeti.

- Nisam, samo sam izbacila malo testo, grickalice, slatkiše... Zapravo, redukovala sam ishranu, ali inače nisam na dijeti - kaže Slađa i komentariše svoj "zeleni" stajling:

foto: Nemanja Nikolić

- Volim ja te kraljevske boje, ili sam bila neka kraljica u prošlosti ili ću biti u budućnost (smeh).

Kako se komentarisalo da je Slađa pratila Đanija u Parizu jer je tamo imao nastup, ona je ispričala pravi razlog njihove posete francuskoj prestonici.

- Nije Đani pevao, bili smo kumovi na svadbi. Moja kuma se udala u Parizu, ja sam nju inače krstila - zaključila je Slađa.

Kurir.rs/K.Đ/24sedam

