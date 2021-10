MARIJI KULIĆ OPERISANA ŠTITNA ŽLEZDA: Krijem od Miljane da mi se stanje pogoršalo zbog STRESA!

Marija Kulić juče je operisana. Njoj je izvađena štitna žlezda. Ona se oglasila za Kurir pred hiruršku intervenciju i istakla da joj se zbog stresa pogoršalo zdravstveno stanje.

- Ležim u bolnici, čekam na operaciju, vade mi štitnu žlezdu. Sve mi je to zbog stresa, mnogo se nerviram, pa mi se stanje u poslednje vreme naglo pogoršalo. Ja sam onkološki pacijent, pa je sve to posebno opasno, moram da se čuvam - rekla je Marija za Kurir.

Ona dodaje da Miljani, koja se trenutno nalazi u "Zadruzi", nije htela ništa da kaže o operaciji kako se ne bi nervirala i pravila probleme u rijalitiju.

- Miljana ništa ne zna, osetljiva je na mene, ona bi se zabrinula i pravila bi haos tamo, možda bi opet pokušala da pobegne, a to joj ne treba nikako sad - iskrena je Marija.

Miljanina majka priznaje i da je razgovarala sa svojim nevoljenim zetom Lazarom Čolićem Zolom pre njegovog ulaska u "Zadrugu". Iako ranije nije htela da čuje za njega, sad je spustila loptu zbog sreće svoje ćerke.

- Zvao me je Zola, nije slagao Miljanu za to da smo pričali. Nadam se da se neće tamo opet svađati i praviti probleme, da će biti u dobrim odnosima, jer će Miljani biti lakše da joj vreme što pre prođe, kako bi ostala do kraja "Zadruge" i kako bi pobedila. Bez nje nema rijalitija. Ja se sa njim nisam pomirila, niti ću se ikada pomiriti. Mnogo je Miljana propatila zbog njega, i to ne zaboravljam. Ne mogu da ga prihvatim zbog svega što je uradio, ali neću da se nerviram, ne smem, neću da pričam loše o njemu, nek bude tamo ako Miljani znači dok se ja ne oporavim - završila je Kulićeva.

