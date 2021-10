TRAŽILA JE DA SE ODREKNEM SINA, PLAĆAO SAM 50.000 EVRA MESEČNO: Popović PRVI PUT otkriva sve detalje PAKLENOG odnosa sa SEVERINOM

Preduzetnik Milan Popović godinama se bori za samo jedno - a to je da sinu, Aleksandru Popović, kojeg ima sa Severinom Vučković, obezbedi bezbrižno i normalno detinjstvo.

foto: Damir Dervišagić

Sada je u velikoj televizijskoj ispovesti otvoreno pričao o bivšoj partnerki i otkrio da ona ima dva lica jedno za javnost, a drugo koje samo pred retkima pokazuje kada je obuzmu bes i histerija.

Popović je kako ističe u više navrata pokušavao da na civilizovan način razgovara sa pevačicom kako bi našli zajedničko rešenje koje je najbolje za dobrobit njihovog deteta, ali da to nikada nije bilo moguće. Čak je, kaže, kada je primetio da se čudno ponaša posumnjao da koristi neke psihoaktivne supstance, bio spreman da joj kao čovek pomogne, ali je ona to odbila.

foto: ATA images

- Moj predlog je uvek bio, Severina radi ti svoj posao, ja imam sve vreme ovog sveta, pusti sina da bude kod mene. Kada ima vremena, neka dođe i neka ga uzme, to je još uvek predlog. Ne možeš ti roditeljsko pravo da delegiraš. Majka mora da vodi dete kod lekara, ili otac! Ja sam našao dokaze da se Severina nije bavila detetom, to je sve priča za medije, da je ona brižna majka, da se ja njoj svetim. Još uvek ona priča to, još uvek priča o inatu i ljubomori. Za mene je ta emotivna veza prestala posle šest meseci. Tri meseca smo imali vezu, druga tri su protekla u nesuglasicama, ne bih da kažem u svađama. Ja bih odlazio tada kada bi dolazilo da histerija i pokušaja svađanja. Tim ogromnim prepadima raspoloženja, koja su možda povezane i sa zavišnoćšu od nečega, ne znam šta je u opvim krajevima normalnom, u brašni, bez da uvredim, psihoaktivne supstance, šta god. Više sam nego siguran, kada sam tražio da se testiramo, da bi imali više poverenje jedno u drugog, na drogu, da, odbila je, izbila je svađa, kako ja od nje to smem da tražim, na kraju razgovarajući sa stručnjacima sam shvatio da je to glavni razlog tih njenih oscilacija, sa kojima nisam hteo da se nosim.

Sina nije vodila 46 dana u školu, zamalo da ponavlja razred zbog nje!

- Ja nisam Severinin muž, nisam stigao da joj budem muž. Nije sve istina što se piše u medijima i što Severina govori. Razlog zašto je ta presuda donesena kada je donesena pre dve godine je bila osnovni razlog zašto je njoj smanjena količina vremena koju provodi sa detetom zato što pre te presude 46 dana nije vodila dete u školu. Onda su Centar za socijalni rad, posebno skrbništvo, sud, jednostavno seli i doneli odluku da imamo sve pola pola, sve praznike, ali kad dete ide u školu da dete bude kod mene, da bih ga vodio u školu. Ona ga nije vodila u školu 46 dana bez opravdanja, nema opravdanja za to, dete je trebalo da ide u školu. On je trebao da ponavlja razred, da polaže ispit, sreća u nesreći je bila ta korona, bio je online, pa smo on i ja jedan na jedan radili zajedno dva meseca intenzivno da bi on na kraju uspeo da položi sve. Nije istina kako ona kaže da je nju sistem maltretirao, da joj je oduzeo dete. Ona je medijska ličnost, one žive od vesti, fotografija, tekstova kakvi god oni bili. Jednom mi je ona rekla baš ovako, citirala je Gorana Bregovića: "Pišite šta god hoćete, samo mi stavite dobru sliku".

Poštujem privatnost svog sina i neću da pričam u njegovo ime

- Mišljenje javnosti bi trebalo da bude potpuno nebitno u celom ovom procesu , o većini drugih konfliktnih razvoda niko ne piše o tome, nijedan razvod rastanak nije lak pogotovo za dete. Partneri prebole, distanciraju se, postanu imuni, ali za decu je to dugotrajna patnja. Svako dete će da vam kaže da je njegova najveća želja da tata i mama budu zajedno. Aleksandar nije pokušao da nas pomiri, nije ispravno da govorim o njemu jer on nije tu, pa da on kaže svoje mišljenje, ja ovako poštujem njega i njegovu privatnost i ne bih hteo o njemu da pričam. Da li je pokušavao ili nije, činjenica je da deca bilo da su iz konfliktnih razvoda ili ne, ta deca jednako će da vole i majku i oca, i da im trebaju i majka i otac u životu. Roditelj koji ne prepoznaje potrebu deteta da ima slobodu, da se oseća jednako kod oba roditelja po meni nije kompetentan roditelj.

foto: Dado Đilas, Nemanja Nikolić

Da su sudije u Splitu dali Srbinu dete, Severina bi ih okačila da vise na brdu!

Ta presuda nije bila Sevrini kazna da je njoj oduzeto dete nego su sud i centar odlučili da dete živi sa mnom jer sam ga ja uredno vodio u školu, brinuo za njegove primarne i sekundarne potrebe. U međuvremenu je sud u Splitu koji je po mišljenju mnogih morao da se izuzme iz ove priče, obzirom da je Severina iz Splita, što bi rekao jedan moj prijatelj, kad Severina digne prst celi Split peva. Očigledno peva i sud u Splitu. Taj sud je mimo mišljenja i centra za socijalni rad i skrbništva i škole i presude zagrebačkog opštinskog suda doneo odluka koja nema veze ni sa čim što su oni napisali da je najbolje za dete. Presuda je 14 dana kod mame, 14 dana kod tate, potpuno ignorišu sve. Ona se žalila na presudu suda u Zagrebu. Ako gledamo presude suda za ljudska prava poenta je da se obezbedi pravično suđenje u svakom trenutku i sa strane ko gleda na postupak da kaže ovo je pravično, kako može da bude pravično, ja mali Srbin u Hrvatskoj protiv velike Severine u Splitu, njenom gradu, te sudije da su dale dete Srbinu u Splitu ja mislim da bi ih okačili naopačke da vise na Marianu iznad grada.

Kad si u Zagrebu dobio dete na sudu, pričalo se da je postavila bombu ispred stana?

- To sam ja pomislio, to je bilo ispred garaže kuće u kojem živim, vidim nešto žuto, sivo crno, to je zapravo bila sveća, ali ne obična parafinska, nego korpus sveća preliven katranom, poenta je bila da ona gori, katran da curi, gledao sam baba Ružu koja je rekla da je poenta bila da se završi moj život, a druga stvar koju sam slušao od drugih žena poenta jebila da mi iscuri novac, da ja izgubim sav novac da propadnem. Severina sve vreme priča da ja hodam okolo i potkupljujem sve živo protiv nje, kako ja osam godina koliko traju procesi, da ja to stvarno radim, odavno bi sve bilo završeno valjda, ne bih se maltretirao ovoliko, imam šest advokata. Uplašio sam se nije da nisam, pozvao sam odmah policiju, prijavio sam sve. Nisam prilazio tome, moglo je da bude bilo šta. Bojao sam se pošto je niska sveća, da kada pređem autom da odletim, to je bila vradžbina, pogledao sam posle kameru i video Kojića, on je naravno rekao tamo policiji da je on samo vratio nešto meni što sam ja njima stavio i tako. Ja sam veliki vernik, smatram se tako, pomažem crkvu intenzivno, imam privilegiju da se redovno viđam sa našim novim patrijarhom Porfirijem, te priče su sve zlonamerne, namenjene da se ja diskreditujem kao normalna osoba, poenta je da se pokažeda ja nisam normalan. Severina ide okolo i priča da sam ja lud, da sam psihopata, dodajući pri tom crnu magiju, belu magiju. Ja imam jednu ženu koja se bavi numerologijom, objavila je dve knjige, ja sam joj pomogao da ih izda, Žiža Radivojević, interesantna žena, upoznao sam je sa Severinom, ona je sve vreme išla kod nje, svaki dan su bile zajedno, nije korektno što sad priča da ja koristim magiju, nama život nisu uništili nikakvi magovi ni vradžbine!

Severina je dvostruka ličnost, naša veza je trajala jedva tri meseca!

- Naša veza je realno trajala tri meseca i to opet nismo bili sve vreme zajedno. Ona je živela u Zagrebu ja u Beogradu, viđali smo se vikendima, jednom smo otišli na Maldive. Ta tri meseca su bila prelepa, ne mogu ništa da kažem, međutim posle sam shvatio da je to bio ogroman njen napor, da je ona savršeno glumila ta tri meseca. U smislu da ona nije ta za koju se predstavljala i pokazivala. Problemi su krenuli već krajem ta tri meseca. Ja sam nedavno rekao u intervjuu da imate dve Severine, jednu ovu koju gledate, medijsku, koja je ljupka mila, draga, nasmejana, i ovu drugu koju niko ne vidi, kojoj ima pristup mali broj ljudi, petoro možda, koji vide te njene emotivne uspone i padove, od histerije i besa, kod nje je to baš ekstremno, ja je nisam upoznao mlad već kao zreo sa određenim iskustvom sa ženama, mogao sam da procenim. Ja nju ne kritikujem, ja sam nju procenio i shvatio da ona nije za mene, za mene to variranje stalno gore dole nije bilo, nisam konfliktna osoba ne svađam se, ja izbegavam konfrontacije, žene lude na to, ali ja sam takav. Jedan sveštenik koji mi je osveštao novi stan poklonio mi je knjigu o braku u kojoj piše o gunđanju žena, tačno opisuje kako treba da sediš i slušaš, ja nisam taj. 20 god sam živeo u Moskvi, ta realnost tamo je sasvim drugačija od naše, za mene je to sve bilo novo iskustvo, najlepše od svega je to što imamo zajedničko dete, oko kojeg ćemo nadam se uspeti da rešimo nešto.

U poslednjem naučno-fantastičnom intervjuu iznela je 48 laži! Mediji su imali veliki uticaj na vas!

- Tu ste potpuno u pravu, ja nijednog trenutka nisam verovao da mediji mogu da utiču na sudske odluke, sada kada mi kažete, više sam nego siguran, taj pritisak javnosti sigurno ima uticaja na donošenja odluke, apsolutno sigurno, jedini je razlog zašto sam ja odlučio da dođem u emisiju na tvoj poziv, jeste da demantujem posebno ovaj poslednji naučno fantastični intervju koji je Severina dala, koji je pokrenuo buru, ne znam tamo nezadovokjstvo javnosti, inspekcije od strane ministarstava, na osnovu nekih paušalnih... Pazi ovako, na prve tri stranice tog intervju ima 48 laži, sve je laž! Taj intervju nije pisala Severina. U ovom famoznom intervju, naučno fantastičnom, piše da je ona bila sa majkom u Centru za socijalni rad sa mnom da je pokušala da se dogovori, pa kada je videla da ne ide, ona je pokrenula sud. To nije uradila! Ovaj intervju je čista laž! Za taj intervju idu tri tužbe, za povredu prava privatnosti, za nasilje u porodici, za klevetu!

foto: Damir Dervišagić

Igor je više čuvao našeg sina nego Severina i ja sam mu zahvalan na tome!

- Ja sporim da je Severina brižna majka. Tvrdim da je ona zanemarivala dete, ona nije provodila vreme sa njim, nije ga vodila u školu. Sa detetom su bile razne osobe. Igor Kojić i ja nismo imali prilike da razgovaranmo, videli smo se jednom ili dva puta. Ali dok je bio Severinin partner, on je vodio računa o njemu. Aleksandar ga je voleo i sada me pita kada će Igor da dođe, i tu sam mu zahvalan, svakako je bilo bolje da je Igor bio sa detetom, nego da ne nazivam to njeno okruženje oko nje nekim pogrdnim imenom.

Samo nas petorica smo mogli da napravimo Severini dete, tražila je 50.000 evra mesečno!

- Kada je sa moje strane prekinuta emotivna veza, odnosi su se maksimalno poremetili kada sam otkrio da plaćam novac koji je ona tražila da joj plaćam. Kompezujem zbog toga što ona ne radi, za izgubljenu dobit. Ja sam je pitao u jednom trenutku: ,,Ako ideš po toj logici, u ovom regionu onda imaš možda 3, 4, 5 ljudi koji su potencijalni kandidati sa kojima možeš da imaš dete, je l' tako?". Ko od normalnih ljudi može da plaća njoj 30. 000, 40. 0000, 50. 000 evra mesečno? Ona je tražila da ja njoj kompezujem, dok je trudna. Emotivno smo završili, ali sam rešio da ostanem uz nju kao otac deteta. Kada je prestala da radi, to ne znam koji je bio koji, 4, 5 mesec trudnoće, morao sam svaki mesec da plaćam, i plaćao sam iz dobre volje. Kada sam prestao to da plaćam, kada sam smanjio na 10. 000 evra, tada su krenule ucene.

Da li ste osetili problem razumevanja za očeve, da majke po difoltu imaju mnogo veća prava? Otac je tu zakonski, često, propratna figura, da li ste osetili to?

- Kako nisam, to još uvek osećam, ali se polako ta situacija menja, jedan, ako ćemo o tome da pričamo, da gledamo kako je društvo ranije funkcionisalo. Tata je radio, mama je sedela kod kuće, peglala, kuvala, brinula o deci, tu nije bilo sporno da su deca priveržanija majci, ali kako su žene postale emancipovane, da stvaraju svoju karijeru, da se izjednačavaju sa muškarcima, ova, kako da kažem situacija, praksa, da deca automatski pripadaju majci, mislim da nije korektna. Drugo, ne možemo sve očeve da stavljamo u jedan koš, ja imam puno poznanica, drugarica, koje su samohrane majke, koje mole očeve da budu sa njima, deca mole, deca vape za očevima. Mnogo ima očeva takvih, takve očeve bi trebalčo kažnjavati, isto kao i majke koje su zlonamerne, kao i ova ekipa iz Hrvatske što se skupila, što bi jedan psihijatar rekao, nedavno sam razgovarao sa njim, kaže ,,Ova grupa feministica ili majki, koje su navodno zlostavljanje, kao kada odeš u psihijatrijski dom i skupi se pet ludaka i kaže da nisu ludi, ajde mi da se udružimo i napravimo fond i da pokažemo svima da nismo ludi". A svi imaju dijagnoze! Autorka ovog teksta, sa Severinom, kada pročitate, znači šta piše u njenoj presudi, mislim ta žena je u jednom trenutku bila heroina, kao i Severina, imam objavu tu, sa stranice Centra socijalnih radnica, gde je kao Severina herojina nacije, zaštitnica žena, a dole poruka direktnorki škole ,,Babo, udaviću te", to je njoj poslala poruku!

Ona se pokazala javnosti kao da je zlostavljana, da imaš advokata Čeri Bler!

Čeri Bler, upoznali smo se, pričali smo o ljudskim pravima, bila je na koncefenciji, ne na moj poziv, onda se javila da idemo na ručak, da pričamo o svemu. Ona nije bila, niti jeste protiv Severine, ne treba mi advokatica kao ona, u slučaju protiv Severine. Imam šest hrvatskih advokata protiv Severine, zapravo ovo nije protiv Severine, nego sporova koliko imam. Video sam tekst da sam jue opet tužio za nešto, to je laž! To ona priča, ali ne postoje 70 sporova, postoje 3 ili 4. Ja sam se žalio premijeru po postupanju Centra, žalio sam se tamo, ovom, onom, medijima sam pisao, ona je sve to uračunala u tih 70 procesa. Ja sam tražio spor gde tražim da se zabrani da objavljuje fotografije deteta na društvenim mrežama, jedan spor gde tražim za klevetu!

Tražila mi je da se odreknem sina, kako sam to odbio pokrenula je sudski spor!

- To je iz serije da sam ja još uvek zaljubljen u nju, da sam opsesivan! Za mene je emotivna veza bila završena nakon tri meseca našeg emotivnog odnosa, do čega je meni stalo bilo je dete i pristup njemu. Severina je meni tražila da se odreknem deteta tokom trudnoće! Zašto? Na jednom od poslednjih dogovora nešto pre sudskog spora, ja sam ponudio da budem tu, da podržavam materijalno, da sve što treba njoj, detetu, da podržavam, ali da provodimo isto vremena kao što smo provodili, ne, ona nije htela da pristane, htela je samo da se odreknem deteta, ja sam joj rekao da neću da se odreknem deteta, tri dana posle toga je pokrenula sudksi spor.

foto: Profimedia, Nebojša Mandić, Dado Đilas

Da li ste se tukli?

- Ne, ja nisam nasilan, još jedna prijava ide za to, Severina je samoproglašena žrtva porodičnog nasilja. Protiv mene nema niejdna prijava, ni za klevetu, ni za nasilje u porodici, ili za zanemarivanja ili zlostavljanje deteta

Pokušali smo da se mirimo ali Severina nije dolazila na seanse!

Da li se pokušali nasamo da porazgovarate sa Severinom?

- Nemoguće je, ono što čitate da su njene izjave, to je upravo ono za šta optužuje mene i šta ona radi! Ako mi verujete, sada ću da vam kažem, mi smo od 2014. godine išli u hrvatsku udrugu za mirenje, ja sam rekao da želim da dete bude jednako i kod mene, i kod majke i da sam spreman da maksimalno izdržavam majku, da ne mora da radi, da bi mogla da se posveti detetu. Nju su pitali šta želi, rekla je da izađem iz sobe, ja sam izašao, a kada sam se vratio, rekli su mi da ona mora da razmisli, pa će javiti šta je ono što ona želi, posle dva, tri measeca ne dolaženja na te seanse, bilo je zaključeno da se mirenje prekida zbog njenog ne dolaženja. Ja nisam ni saznao šta ona želi, ne, do sada, nedavno je bio razgovor sa njenim advokatom, ja još uvek ne znam šta je to što ona hoće!

Patrijarh mi je pokazao kakve jezive poruke mu je slala Severina!

- Nismo, ja nisam svađalački tip, ja pokušavam sve da se dogovorim. Krštenje deteta je priča za sebe. Tu bih hteo da pomenem njegovu Svetost patrijarha, koji je optužen od strane Severine nepravedno, da je on taj koji je krstio našeg sina. Taj patrijarh, pošto se viđamo, pokazao mi je te poruke, od početka kada je počeo da ih dobija. Ja sam ga pitao šta planira da radi sa tim, on je dobio jednu, dve poruke i prestao je da ih otvara posle toga! On je meni pročitao prve dve poruke, koje su bile ponižavajuće, on nikome nije pokazao te poruke, ali koliko su bile uznemirujuće za njega, govori činjenica da posle treće je prestao da ih otvara. U jednom trenutku ih je ipak sve otvorio, ja sam ga pitao šta planira da uradi sa tim, on mi je rekao da mora da štiti crkvu, da ide u spor, to ne. Ali ono što je meni interesantno, i što mislim da je naše tužilaštvo trebalo da uradi, jeste da nakon te informacije su trebali da ispitaju šta se tu desilo. Severina je krstila dete, patrijarh nije krstio naše dete, on je krstio moje treće dete nedavno. Aleksandar je kršten pre sedam godina, u Vršcu, kada sam dobio mogućnost da putujem sa detetom i van granice, jer se plašila otmice deteta, krstio sam dete, da bih kasnije saznao da je Severina krstila dete u katoličkoj crkvi, bez moje dozvole, bez mog znanja - rekao je Popović za Happy tv.

foto: Printscreen Happy TV

Kurir.rs/S.M.

