DIDI DOVODI NBA ZVEZDU U SRBIJU! Dolazak Džonija Depa pada u senku pored njega, otkrila na koje mesto će ga prvo odvesti

Dijana Janković, poznatija kao Didi Džej, u medijskoj je izolaciji pred izlazak velikih muzičkih projekata.

Ipak, jedan muzički događaj nije mogla da propusti, a mi smo iskostili priliku i pitali je sve šta nas zanima u vezi sa njenom karijerom, majčinstvom i finansijama.

- Ja sam trenutno povučena, ne pojavljujem se nigde. Sve što ja nosim može da se vidi na internetu koliko košta, volim brendiranu garderobu i volim da dobro izgledam, to je sastavni deo mog posla. Suprug me ne kritikuje, on voli kad ja šopingujem i nagovara me da kupujem sebi. Svaki dinar koji zaradim potrošim na garderobu, najviše zarađujem od Instagrama. Ćerkica je baš porasla, prohodala je i ide svuda sa mnom, već obuva moje cipele. Svi me pitaju kad će drugo dete, a ja ne planiram ništa još uvek - rekla je Didi za kameru Kurir televizije.

Pevačica je najaviila da planira da dovede u Srbiju, posle posete Džonija Depa, NBA zvezdu Andre Dramonda.

- Ne poznajem Džoni Depa, ali nikad se ne zna, možda se nekad sretnemo. Planiram da dovedem u Srbiju NBA zvezdu Adre Dramonda, on planira da dođe i izrazio je želju da ga dovedem. Ja ću ga dovesti pravo na Kurir televiziju, objasnila sam mu da ste vi najčitaniji medij na Balkanu - rekla je Didi.

