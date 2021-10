SLOBA, DARA I ĐANI UVELIKO ZAKAZALI NASTUPE ZA NG! Nove mere ih ne pogađaju, estradni menadžer otkrio kako će nastupi izgledati

Mnogi pevači su uveliko već zakazali nastupe za Novu godinu a među njima su Sloba Radanović, Dara Bubamara i Đani.

Njihov menadžer Goran Lečić Leka otkrio je u Jutarnjem programu na Kurir televiziji koji su gradovi zasad najviši zakazani kao i kako će nastupi s obzirom na nove epidemiološke mere fukncionisati.

- Uglavnom je zakazan Beograd i sad krećemo sa regionom i pomalo sa Evropom. Ne znamo definitivno da li će se to održati i onda smo fleksibilni kad su ugovori u pitanju. Dosta pevača je ugovoreno, centar dešavanja je ipak Beograd kao i predhodih godina što je bilo - rekao je leka.

foto: Kurir televizija

Situacija sa koronom je nestabilna, a od subote ćemo imati i kovid propusnice. Mnogi smatraju da su kovid propusnice uvedene upravo zbog toga što se na nastupima ne poštuju epidemiološke mere.

- Prošle godine je ovaj period bio kritičniji, nije se radilo dok sad pevači rade uz određene mere. Dogovorili smo nastupe kao da je sve normalno, unapred se dogovaramo i ako bude smanjenja kapaciteta ljudi postoje aneks ugovori koje ćemo menjati i to je to. Imamo maksimalno razumevanja. Videćemo kako će biti od subote, biće oštrije mere i moraće ozbiljnije da se vodi računa. Moje mišljenje je da će to sad sve biti rigoroznije - rekao je Leka u Jutarnjem programu.

foto: Kurir televizija

Leka je otkrio da li su njegovi klijenti Sloba Radanović, Dara Bubamara, Milena Ćeranić vakcinisani.

- Uglavnom su svi vakcinisani, prvenstveno zbog sebe pa zbog posla. Nema nekih problema, tako je kako je, to je globalni problem koji mi ne možemo da promenimo. Moji klijenti su poštovali sve mere. Period koji nismo radili, nismo znali šta da očekujemo, ali letos se radilo kao i pre što se radilo. Ne znamo kako će sad biti, ali mislim da su kovid propusnice dobar način da stanemo na put koroni. Cene su približno kao što su i bile pre pandemije. Sloba, Dara i Đani već imaju zakazane nastupe, ukoliko se nastup otkaže, pomeriće se za narednu godinu - kaže Lečić.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/M.L.

