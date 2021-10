SOFIJA MILOŠEVIĆ ČEKA DRUGO DETE SA LUKOM JOVIĆEM: Manekenka pokazala trudnički stomak i otkrila POL BEBE (FOTO)

Sofija Milošević, manekenka, po drugi put je trudna sa svojim partnerom i fudbalerom Lukom Jovićem.

- Presrećna sam što sam ponovo trudna i što ću dobiti još jedno dete - izjavila je u intervjuu za Elle.

- Ne postoji taj ekvivalent sreće jednak imanju bebe - govori ona.

Čekaš još jednog dečaka. U kakvom svetu želiš da raste i koje vrednosti želiš da mu usadiš?

Stalno razmišljam u kakav svet donosim svoju decu, u kakvom će okruženju stasavati, da li ću uspeti da ih usmerim na pravi put, a tu je i kompleksno pitanje vaspitanja, kako da im pružiš sve, a da ih ne ušuškaš previše pa da im to šteti. Mene su uz mamu podizali i moji baka i deka, to su najbolje osobe koje sam ikad srela i oni su me naučili osnovnim vrednostima koje želim da prenesem svojim sinovima. Pre svega da budu dobri ljudi, ali da budu i borbeni, da rade na svom usavršavanju u kom god smeru otišli. Da budu dobro informisani jer mislim kako je danas veoma važno odoleti manipulacijama. Želim da budu nesebični, da poštuju i vrednuju žene, i mene, i sve oko sebe. Ne znam kakav će biti njihov karakter, ali trudiću se da ih usmerim koliko mogu, što se žena tiče, da ih tretiraju onako kako ja volim da mene neko tretira: da budu pažljivi, nesebični, da se trude i da su im važne prave vrednosti. Da iza njih ostane neki lep trag. Važno je da si vreme provodio sa dobrim ljudima, da si radio lepe stvari, gradio lepe uspomene, anegdote, a ne da si nekom ostavio gorak ukus u ustima.

Podsetimo, Luka Jović i Sofija imaju sina Alekseja koji je nedavno napunio godinu dana.

Oni su za ovu priliku unajmili muzičare, a fešta je podrazumevala i druženje sa konjima, što je oduševilo sve. Miloševićeva se opuštala na ogromnoj ljuljašci, a svi detalji sa proslave pronašli su put do javnosti.

