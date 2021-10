RIALDA KARAHASANOVIĆ REŠILA DA PRESAVIJE TABAK Pevačica progovorila o Kenanu Tahiroviću i NASILJU koje je PRETRPELA: Zgadio mi se

Pevačica i bivša zadrugarka Rialda Karahasanović se pojavila pred medijima nakon stravičnog skandala koji se odigrao pre samo nekoliko dana.

Naime, njen bivši dečko Kenan Tahirović je fizički nasrnuo na Rialdu, prilikom čega joj je polupao gornju usnu. Pevačica je smogla snage da javno progovori o svemu i otkrila da će ipak podneti tužbu protiv bivšeg dečka:

foto: Kurir televizija

Koliko te je to uzdrmalo i pogodilo?

- Uzdrmalo me je jer se sve okarakterisalo kao marketinški potez. Ja sam znala šta će da se desi, on je bio tu i trebao je da dođe. Bila sam u fazonu da li uopšte da pravim promociju i obeležim to kako sam želela. Neću dozvoliti da me to poljulja, jer znam kakvo mišljenje imam o sebi i šta je istina - kaže Karahasanovićeva.

Da li si definitivno odlučila da podigneš tižbu protiv Kenana?

- Da! Nisam htela to dok nisam videla šta on izjavljuje. Sve je okej, svađe, i ja sam vređala, ali da izostaviš taj deo i pokažeš mi da je ono što sam sumnjala, zapravo istina. Kada nekoga voliš ne razmišljaš o prijavi. Nije to prvi put da on mene povredi. Sama sam sebi rekla dokle više da pravim ideale od muškaraca. Bila sam u šoku jer se to desilo, prvenstveno od Kenana, ali u momentu kada sam mu videla facu i način na koji priča o tome svemu, samo mi se zgadio. Zgadio mi se dan kad sma išta počela sa njim - priča Rialda.

- Ne mogu da kažem da mi je žao, jer imali smo lepih momenata. Malo sam zakazala - zaključila je Rialda.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/Pink.rs/M.M.

