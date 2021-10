GOCI ŠAULIĆ SAM DAVAO KESE PUNE PARE: Poznati menadžer otkrio SVE o SUPRUGAMA pevača i kako je LOVA završavala na HAUBI mercedesa

Jedan od najpoznatijih menadžera Nikola Idžan otkrio je mnoge detelja o životima poznatih pevača s kojima je radio. On je ostao upamćen i kao dugogodišnji mendažer Miroslava Ilića, ali je ona turneje organizovao i za Šabana Šaulića i Tomu Zdravkovića.

Iz tog perioda je i podelio i znaimljivu anegdotu. Nikola Idžan je ispričao kako je raskinuo saradnju sa Sinanom Sakićem i napravio paralelu između, njegove žene Sabine, i supruge pokojnog Šabana Šaulića. On je tom prilikom otkrio da su obe mešale u karijere svojih muževe.

Nikola Idžan je objasnio kako se rastao sa Sinanom, i odgvorio da li se neko treći mešao u njihov odnos umeša neko treći.

- Ne znam, dugo smo bili veliki prijatelji. Moguće da je njegova supruga imala ambicije da vodi njegovu karijeru. Otvorila je i produkcijsku kuću. Možda je, kao i žena nekih drugih pevača, htela da bude glavna - rekao je on pre nekoliko godina. No, tada je sam sebi nabacio pitanje o ženi Šabana Šaulića.

- Nedavno smo se Goca i ja sreli i tada mi je rekla: Sećaš li se kad si mi davao kese sa parama? Ja dođem na turneju a ti mi spremiš kesu para... aravno da se sećam! Posle nastupa, došla bi Goca i ja bi njoj davao lovu. Nije se ona mnogo mešala, samo je po pare nekad dolazila. Iskren da budem, Goca je mnoga toga zaštitila, obezbedila decu. Šaban je boem, a Goca sposobna, preduzimljiva žena, bolje da su pare kod nje! Ni Šaban se tu nije bunio! – ispričao je svojevremno Nikola Idžan.

Ona je otkrio tada i da je Saban najviše zarađivao, i čije su kese sa parama bile najteže.

– Naravno Šabanove! Ja sam u to vreme slovio kao mali Bosanac koji u džakovima nosi lovu. Šaban je punio sva meste na kojima se pojavi. Ovaj uspešni menadžer otkrio je i da je među pevačima bilo i dosta onih koji su voleli da se kockaju, poput Tome Zdravkovića, ali da je Šaban u tome bio odmerene. Tom prilikom ispričao je anegdotu s jednog puta:

- Vozim jednom prilikom Zorana Kalezića, Kemala Malovićića, tomu Zdravkovića i Šabana Šaulića! Bilo je to posebno kockanje! Krenemo na tezgu, odjednom mi kažu da stanem na prvom parkingu. Izjure iz mog velikog mercedesa, pa na haubi auta otvore partiju pokera. Kalezić mi je govorio da će džabe pevati ako ga povedem na trurneju. Naplatiće on od Tome i Kemala! - u smehu je pričao Idžan.

Međutim, pokojni Šaban nije tako igrao karte, one je u tome uživao. A ovako je o njegovom pokeraškom umeću pričao Nikola: - Šaban zna da se kocka! On to polako, tiho, smireno kao i sve ostalo. On se kocka meraklijski, na sitno, zabave radi. Njemu je uvek bilo najvažnije vino. Mora da bude kvalitetno i hladno. Kako negde krenemo, ja javljam da spreme vino!

