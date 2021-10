LAŽU DA ŽIVE ODVOJENO! Komšijama UBADANJE MAKAZAMA samo KAP u punoj čaši: Stalno se svađaju i tuku, pred decom PSUJU u parku

Ljubav Ivana Marinkovića i Jelene Ilića planula je u rijalitiju, i od tada je pod budnim okom javnosti. Nakon što je napravio dete Miljani Kulić, bivši suprug Goce Tržan devojke traži po rijalitiju, u kojem je proveo veći deo svog života poslednje decenije.

Uprkos zabrani prilaska koju je dobio kada je verenici udario nekoliko šamara, a ona njega izbola makazama, njih dvoje, prema rečima komšije, ponovo su zajedno i to na istoj adresi.

- To nije bio prvi put da se svađaju, psuju i tuku, a nažalost neće biti ni poslednji. Ovog puta je kulminiralo jer je jedna komšinica to prijavila jer više nije mogla da sluša njihove svađe, a to slušaju i njena deca. Nekoliko puta su ih komšije opominjale da, ukoliko već hoće da žive takav život pun skandala, da budu tiši i da se ne raspravljaju i psuju pred decom u obližnjem parku, ali ne vredi - kaže jedan od komšija revoltiran ponašanjem Ivana i Jelene.

On dodaje da ih i dalje viđaju zajedno.

- Ma kakvi on živi kod komšinice, to što je rekao za jedne novine. On se istu noć vratio kod nje, ona ne bi ni prijavila da ju je tukao da komšije nisu zvale i videle krv po hodniku. Viđam ih zajedno kako šetaju njenog psa, čas se grle, čas svađaju, sve isto kao i ranije.

U obližnjem marketu kažu da ih viđaju odvojeno, ali da ni ranije nisu dolazili zajedno, već jedno kupi namirnice.

- On češće dolazi od nje, ali vidi se da kupuje stvari i za nju. Nevaspitan je i nadobudan, misli da je zvezda. Stalno se nešto žali, te da li je topao hleb, te da li mu isečeno kako je želeo suhomesnato, te zašto je nešto na drugoj polici... Čuli smo šta se desilo, odnosno saznali iz medija i to nas ne čudi.

Dugo žive u ovom kraju, preselili su se samo u drugu zgradu, tako da su nam stalne mušterije pa smo ih i upoznali, kaže jedna radnica. Stariju gospođu, koja je izašla iz zgrade gde se incident odigrao u iznajmljenom stanu sreli smo na ulazu.

- Viđam ih zajedno poslednjih nekoliko dana. I ne kriju da su ostali u istom stanu bez obzira što on ima zabranu prilaska. Ma o čemu on može da razmišlja i da shvati da je u prekršaju kada je pola života u rijalitiju. Koliko čitam ne viđa ni decu, šta o takvom čoveku da mislim, kaže komšinica koja nije želela da nam se predstavi kako ne bi imala problema sa Marinkovićem, kako kaže.

Komšije kažu da nisu zadovoljne što su im Ivan i Jelena susedi jer stalno slušaju glasnu muziku i okupljaju društvo. Znate li kako izgleda smeće koje oni iznesu nakon samo jednog okupljanja društva. To su desetine flaša piva i ostalog alkohola, a njima dvojma i ne treba društvo za opijanje. Oni to mogu i sami. Stalno ih vidim kako nose flaše. Bučni su i kao da su glumi puštaju muziku do daske, lupamo im često na vrata iu cevi ali džaba. Ponašaju se kao da su bogom dani, revolitan je komšija koji ima dvoje male dece pa mu buka smeta.

