SVI ŠTO PLJUJU SU BOLESNI, NESREĆNI I NEŠTO IM FALI Kalezić je bio Tomin KUM i znao ga je u DUŠU! Ovo je istina o vezi sa SILVANOM

Pevač Zoran Kalezić i kum pokojnog Tome Zdravkovića ne žali se što u filmu “Toma” nije imao veću ulogu.

"Mislite da je kum opisan kakav jeste? Pa i u svetskim filmovima malo se doda, malo oduzme, samo da publici bude zanimljivo. Svako ko je popio kafu sa Tomom ili ga sreo na ulici sad je kao neki veliki prijatelj, pa daje izjave i priča o Tomi. Najveći kvalitet filma je što je na fin način prikazao jedno vreme i Tomu kao velikog umetnika i simbol tog vremena”, kaže Kalezić za Svet i otkriva da je emotivna veza Tome i Silvane u filmu izmišljena.

"Nije se Silvana zabavljala sa Tomom. Niko od nas nije mogao da joj priđe na pet koraka, nego hteli su da zagolicaju publiku jer joj je Toma napisao pesmu koja je proslavila. Jako je ružno što sad više pričaju kako je Toma bio pijanica, nego šta je ostavio iza sebe. Ti ljudi su bolesni, nesrećni, očigledno im nešto fali”, kaže Kalezić i osvrće se na Radmila Armenulića, koji tvrdi da su mnoge stvari netačne - od njene boje kose, emotivne veze sa Tomom, pa do toga da je on bio bogat kada su se upoznali.

“Ne mogu da pričam o Radmilovoj intimi, on to doživljava kako doživljava i ima prava na to. Svi koji su pomenuti u filmu samo su deo priče. Ja sam Bjelogrliću ispričao par detalja o životu sa Tomom i on je to preslikao, ali to ne znači da sam ja važan, samo sam bio u tom miljeu. Toma se nije družio sa kolegama, on je voleo običan svet, čistačice, prodavce, konobare... Sa estradom nije mogao da se identifikuje. Zavidim Tomi što je na vreme umro", izjavio je Kalezić.

