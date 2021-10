ANABELA UNUKU MIU VIĐA PO KAFIĆIMA: Zbog Marka ne dolazi u Lunin STAN! (VIDEO)

Otkako je postala majka, Luna Đogani gotovo da se ne odvaja od svoje naslednice Mie, pa sa njom ide svuda - u šetnje, kupovinu, ali i u kafiće, kada sebi želi da da malo oduška. Naš paparaco uslikao je rijaliti zvezdu u bašti jednog lokala gde je bila sa mezimicom, a društvo su im pravile Anabela Atijas i njena najmlađa naslednica Blankica.

Prisan odnos

Novopečena mama je iskoristila priliku da prethodnih dana maksimalno uživa u lepom vremenu, pa je sa ćerkicom uglavnom bila van kuće. Tako je bilo i pre dva dana kada smo ih uslikali tokom šetnje parkom na Novom Beogradu, u blizini zgrade u kojoj žive sa Markom Miljkovićem, a društvo im je pravio kućni ljubimac, pas koji je jako vezan za bebu.

Nakon što je napravila krug, Luna je sa mezimicom sela u baštu jednog kafića, a ubrzo su joj se pridružile mama Anabela i najmlađa sestra Blankica. One su pozdravile Đoganijevu i izgrlile je, a potom su pomazile bebu koja je u tom momentu spavala. Luna je sve vreme pričala s Anabelom, pokazujući joj nešto na telefonu, dok je mlađa sestra radila domaći zadatak.

Interesantno je da se majka i ćerka uglavnom sastaju same i to mahom u nekom kafiću ili kod Anabele u stanu, u Filmskom Gradu, i to sve zbog Marka. Poznato je da zet i tašta nisu u dobrim odnosima još od učešća u Zadruzi pre dve godine, ali su dolaskom Mie na svet postigli kompromis.

Ne viđa zeta

Anabeli je najbitnije da vidi da je Luna srećna, te ne želi više da se meša u njen emotivni život, što je rezultiralo i da su njih dve u mnogo boljem odnosu nego ranije, što se i da videti na fotografijama koje je naš paparaco uslikao.

S druge strane, ni Miljković nema ništa protiv da se njegova supruga viđa sa svojom mamom, kao i da ona viđa unuku, pa čak ih i vozi u Filmski Grad kada ih se Luna uželi. Ipak, imaju dogovor da se ne susreću, pa on ne ulazi u Anabelin stan, niti ona dolazi kod njih.

Upravo zato se Đoganijeva i Atijasova sastaju ili u nekom lokalu, ili u Anabelinom domu.

Inače, iako ima ženu koja joj pomaže oko bebe, pobednica Zadruge je nedavno u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji otkrila da ćerku najradije ostavlja kod svoje mame, kada joj je potrebno da je neko pričuva. Upravo tokom snimanja tok-šoua je Miu čuvala Anabela, koja je i sama priznala da je najsrećnija kada može da pomogne ćerki.

