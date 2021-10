OVO SU NEPOZNATI DETALJI O JELENI ROZGI: Pevačica se na jednom nastupu onesvestila na BINI, bilo je SUZA, ali nikada nije ODUSTALA

Jelena Rozga karijeru je počela u grupi "Magazin", nakon 10 godina je odlučila da karijeru nastavi samostalno, ali u početku nije dobila mnogo prodrške.

- Nakon 10 godina u "Magazinu", budući da sam ja uvek u životu volela da reskiram, odlučila sam da napravim korak. Nisam znala gde idem, niti šta me čeka, ali imala sam potrebu da sebi nešto dokažem. Nikad se nisam bavila drugima, isključivo gledam sebe. Malo ljudi je u to vreme verovalo u mene, čak i oni s kojima sam se družila su mi govorili - “Šta ti je, zašto reskiraš”? Ali, kod mene odustajanje nikad nije bila opcija - ispričala je Jelena jednom prilikom.

Otkrila je i da je na nekim njenim ranijim solo nastupima bilo jako malo publike.

- Na samom početku, kad sam 2006. krenula u solo-vode, znalo se desiti i da na nastupima ima više konobara nego publike, bilo je suza, ali odustajanja ne - rekla je Jelena.

Jednom se dogodilo i da se onesvestila na koncertu.

- Jednom sam se onesvestila na sceni! Još sam bila u grupi "Magazin", i na jednom koncertu nešto nije bilo u redu s klima-uređajima. Odneli su me u garderobu, dali mi vode, osvežili me, došla sam sebi, vratili su me na binu, i nastavila sam koncert! Ali, to su normalne stvari, sve je to u opisu mog posla - ispričala je pevačica, prenosi "Story.hr".

