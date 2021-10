GLEDAO SAM KRISTIJANA KAO OCA! Čorba progovorio o odnosu sa Golubovićem: BIO SAM MU KAO SIN! Sad BRUTALNO rekao šta misli o njemu

O odnosu Kristijana Golubovića i Milana Jankovića Čorbe nakon završetka rijalitija spekulisalo se mnogo.

Gostujući u emisiji "Kontrashow" sam Čorba je rekao da je Kristijan Golubović najveće razočarenje u njegovom životu.

foto: Kurir televizija

- Energija se poklopila, interesovanja, muzika, energija se poklopila, ja sam njega gledao kao svog ćaleta, pošto je on malo mlađi od njega, totalni rispekt. Po godinama i po iskustvu prema njemu sam bio kao pravi sin, a posle i ortak. I onda, nakon rijalitija sve se ispomešalo. U stvari, ne znam ni ko je Kristijan - rekao je Čorba.

O odnosu Kristijana i Čorbe govorila je i rijaliti učesnica Sandra Rešić, koja je istakla da je čorba bio razočaran Kristijanovim ponašanjem nakon izlaska iz rijalitijia.

foto: Kurir televizija

- Nisam ispratila taj odnos, čula sam neku priču da je Kristijan u emisiji rekao da je Čorba njega pozvao i da mu se žalio da nema novca i da mu je Kristijan poslao novac. Ja emisiju nisam gledala, tako da se odmah ogradim ako je ovo neistina. Dan ili dva kasnije kada je Čorba gostovao u istoj emisiji, on je rekao da mu je jako žao što je Kristijan izjavio tako nešto što je valjda bila komplet neistina, da Čorba uopšte nije zvao Kristijana, već je Kristijan pozvao Čorbu, da mu nikakve pare nije ponudio, niti mu je Čorba tražio novac, a ponajmanje da mu je Kristijan poslao bilo kakav novac. To sam ja čula da je Čorba valjda rekao. Čorba je izgleda bio razočaran jer je Kristijan izneo takve neke činjenice koje nisu istina i to je jedino što ja znam o tom odnosu - istakla je za domaće medije Rešićeva.

Kurir.rs

