OBUČEŠ HELANKE, PA GLEDAŠ DA LI SE NEŠTO OCRTAVA! Milica Pavlović o promašajima iz tinejdžerskih dana: Da mi je ova pamet bila!

Milica Pavlović je jedna od najpopularnijih pevačica na našoj muzičkoj sceni, iako privatan život čuva samo za sebe, a nedavno se oprobala i kao glumica u seriji "Pevačica".

Premda je veoma uspešna i samouverena na sceni, pevačica je priznala da nije oduvek bilo tako, te da je, kao i svi, pravila greške zbog kojih se i danas kaje.

- Kad se samo setim tih momenata... Obučeš neke helanke u školu, pa gledaš da li se nešto ocrtava, pa ono doba kad su se nosile one plitke farke, nismo znali koliko je to štetno, koliko to ostavlja rezove na stomaku kad ih nosiš par godina. Volela bih da mi je neko rekao da ne koristim od osmog razreda i ceo taj period srednje škole tečni puder... Da mi je ova pamet bila, nikada u životu ga ne bih stavila na lice, jer to zaista u tom momentu nije bilo potrebno - rekla je Milica.

- Onda mislite da vam pubertetske bubuljice nikada neće proći, mislite da ako u tom momentu nemate dečka, na primer par godina, a sve drugarice oko vas imaju, mislite da je neki problem u vama pa krenete malo da preispitujete sebe... Sve je to negde normalno - iskrena je bila pevačica.

