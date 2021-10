KUPOVAO MI JE STANOVE, SVE MI JE NUDIO, A NISAM HTELA DA BUDEM S NJIM! Elma otkrila nepoznate detalje iz braka sa pokojnim mužem!

Pevačica Elma Sinanović govorila je o muško-ženskim odnosima i tom prilikom komentarisala devojke koje partnere biraju isključivo na osnovu materijalnog statusa.

Ona je tom prilikom otkrila da je njen pokojni suprug bio dobro situiran i da je pokušao da je kupi luksuznim poklonima, ali je na kraju osvojio tek emocijom.

foto: Pritnscreen

"Ja sam ulovila čoveka koji je bio bogat, odnosno ulovio je on mene. Kupovao mi je stanove, automobile, sve mi je nudio, a ja nisam htela da budem sa njim. Nije uspeo", rekla je pevačica, a na pitanje voditeljke kako ju je na kraju osvojio, Elma je odgovorila:

"Morao je da me voli, ne može da me kupi. Mislite da je meni u životu bilo sve sjano? Bilo je svega, problema, svađa... ", bila je iskrena Sinanovićka u "Magazinu In".

foto: Pritnscreen

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

01:59 TI IMAŠ PAĆENIČKU FACU! Elma otkrila zašto snima tužne pesme: Ima neka veza, do boje glasa je