POVEZUJU GA SA RODIĆKOM, A ON LUMPUJE SA MAMINOM KOLEGINICOM: Sin Zlate Petrović uhvaćen u društvu OVE pevačice! (FOTO)

Pevačica Zlata Petrović i voditelj Zoran Pejić Peja imaju sina Jovana, kojeg već dugo povezuju sa Natašom Rodić, a on je sada pokazao na svom nalogu na Instagramu sa kojom pevačicom i koleginicom svoje majke se provodio.

Naime, Jovan je objavio fotografiju sa Majom Marijanom, a kako se moglo videti, oni su bili na proslavi zajedničkog prijatelja. Tu je bila i mama Zlata, kao i drugi poznati pevači, pa je veselje bilo potpuno.

Inače, u poslednje vreme se često piše o tome da je Jovan uplovio u vezu sa Natašom Rodić, svastikom Veljka Ražnatovića i Mirka Šijana.

- Ako vi mislite da ste nas vi tako uhvatili, vi slobodno pišite. Dok vi nas ne slikate, da smo mi zajedno, da smo mi otišli u restoran. Ako vi mislite da smo mi zajedno i ako je to nije vaša pretpostavka, onda je to. Ovako ću ti dati neki trag, da možda jesmo, a možda i nismo. Za Natašu imam samo lepe reči, sve reči hvale imam za nju. Sestre su joj takođe perfektne, ona radi na pijaci. Ko bi radio, a da može da ima sve od roditelja. Pošto ja radim, a moji roditelji su to što jesu, tako gledam i nju. Ona je jako dobar čovek, dobra devojka za prijateljstvo i za nešto više - rekao je Jovan.

