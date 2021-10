BRENU I BOBU TUŽIO POSLOVNI PARTNER KOJI IM JE KUM: Preti im gubitak od pola MILIONA evra!

Lepa Brena i Boba Živojinović završili su na sudu i to po tužbi njihovog porodičnog prijatelja i kuma Aleksandra Vincića, a koja se tiče zajedničkog biznisa - proizvodnje vina.

Saradnik pevačice i teniskog asa ne želi više da sarađuje sa njima, zbog čega potražuje svoj udeo koji iznosi pola miliona evra, saznaje Kurir.

Dobro počelo

Brena i Boba su još 2018. godine zajedno sa kumom pokrenuli biznis proizvodnje belog vina, a po svemu sudeći, posao je dobro krenuo i nisu puno čekali na prvu zaradu. To i ne čudi jer je Vincić već godinama u tom poslu i razume se u njega odlično, ali i zbog toga što su dosta novca uložili u razvoj biznisa, marketing, promociju i reklamiranje. Osim prodaje, ubrzo su počeli da učestvuju i na raznim festivalima namenjenim napicima od grožđa i da osvajaju priznanja, što je pomoglo da se njihov biznis još više i brže razvije u narednom periodu.

Kako je posao dobro krenuo, Brena i Boba su bili oduševljeni, pa su imali pregršt novih ideja za razvoj biznisa. Međutim, neke od njih se nisu dopale Vinciću pa im je sugerisao da uspore, ali kako nisu odustajali, rekao im je da nemaju njegovu dozvolu da nastave, zbog čega su krenule prve nesuglasice i trzavice. Kum im je predložio kompromis, ali Živojinovići nisu pristali, zbog čega je on rešio da izađe iz biznisa. Tada je tražio da mu isplate sve što je do tada uložio, oko pola miliona evra, što je njih šokiralo.

Spremni za borbu

Kako kaže naš izvor blizak pevačici, Brena i Boba smatraju da njihov poslovni partner nije uložio toliko, u šta su ga ubeđivali i nudili mu manju svotu novca. Kako Aleksandar nije pristao na to, zapretio im je tužbom, što je na kraju i uradio.

On je odlučio da pravdu potraži na sudu i u tužbi protiv Živojinovića potražuje 500 hiljada evra. Nije poznato, kaže sagovornik, kada će imati prvo suočavanje, ali pevačica i teniski as su spremni da se bore do kraja, samo da ne bi isplatili pozamašnu svotu novca.

Inače, Brena i Boba su nedavno učestvovali na festivalu vina u mađarskom gradu Nadašu, gde je održano veliko ocenjivanje vina. Već tada su krenule sumnje da nisu u dobrim odnosima sa Vincićem, jer se nije pojavio na ovom događaju.

Okumili se Boba o saradniku Podsetimo, Boba i Aleksandar su započeli biznis pre tri godine, a Živojinović je o kumu uvek pričao u superlativu. foto: Damir Dervišagić - Naš prijatelj i vlasnik vinarije bio je pravi inicijator čitave te priče. Kasnije smo postali kumovi, moj sin Stefan je krstio njegovog sina, a on je izuzetno vredan čovek i možda je najveći proizvođač na ovim prostorima. Od kumstva smo počeli da pravimo zajedničko vino. Vrlo smo prepoznatljivi na našem tržištu, ne samo Srbije, već Crne Gore i Hrvatske. Ima nas i u Sloveniji - ispričao je Boba tokom promocije vina, a potom je otkriveno da su u Divošu kupili zemljište od 1.53 hektara.

