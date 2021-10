ZLOUPOTREBIO ME JE I GOVORIO DA NE ZNAM KO MI JE NAPRAVIO DETE! Maja Marinković sprema TUŽBU za Brendona, zarađivao na njoj?!

Maja Marinković progovorila je o tužbi i sukobu sa a bivšim prijateljem Branislavom Radonićem Brendonom.

- Nemam Brendonu ništa da kežem, mi ćemo se videti na sudu. Ja sam njemu kao prijatelj učinila to da par puta snimio za njegov kanal, međutim on izmišlja razne gluposti kojima ćemo se mi baviti na sudu - rekla je Maja.

- A šta je razlog? - pitao je voditelj.

- I on je video da pregledi sa mnom imaju odjek i da on dobro zarađuje na tome i onda je to zloupotrebio i govorio kako ne znam ko je otac deteta - istakla je Maja u emisiji "Pitam za druga".

kurir.rs/I.B.

