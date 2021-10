JEDNA JE JOVANA! VODITELJKA ZABLISTALA NA ROĐENDANSKOM SLAVLJU: Jedina želja mi je da me partner VOLI koliko ja njega! (VIDEO)

Voditeljka Jovana Jeremić proslavlja svoj 31. rođendan u jednom prestoničkom restoranu, a za gala proslavu odabrala je elegantnu zelenu haljinu u kojoj je zablistala.

Ona je istakla da je budna od jutros od četiri sata, ali da je to ne sprečava da bude raspoložena i puna energije.

"Stvarno se ne drogiram, ja jesam droga, ali legalna. Fatalna sam za muškarce jer sam privatno velika maza, jedna žena koja je jako emotivna, koja je seksualna, voli da se mazi, da partner brine o njoj... Vrlo sam jedna beba. Privatno sam jako skromna, a ono na sceni je druga Jovana", rekla je voditeljka za Kurir.

Na pitanje da li su joj se prethodne rođendanske želje ostvarile, Jovana je odgovorila:

"Od prošle godine su mi se ostvarile sve želje, a sada imam samo jednu: Da volim i da ja budem voljena. Da mene moj partner voli koliko ja volim njega. To mi je jedina želja. Meni je to važno".

"Večeas neću piti. Nikad se nisam u životu napila. Što se tiče alkohola, ja popijem jednu čašu i to je to. Nemoguće je mene napiti, previše sam ja istrenirana, stara škola. Na televiziji sam dobila i krevet i apartman i sve, tako da sad mogu da biram, da li ću da spavam na televiziji ili kod kuće. Ja sam sebi poželela da volim svim srcem i da budem voljena. Mislim da sam se ostvarila u svim drugim ulogama. Imam dete, postigla sam da radim posao iz snova. Još jedno dete me trenutno ne interesuje, za jedno 5 godina možda, sad isključivo karijera i biznis", zaključila je ona.

Kurir.rs/A.P/I.B.