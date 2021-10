MOŽDA SU ME NATERALI DA IH OSTAVIM! Kija otvoreno o BIVŠIM MOMCIMA, pa spomenula aferu sa Draškom Stanivukovićem!

Kristina Kija Kockar, pevačica i pobednica prve sezone ''Zadruge'' otvoreno je govorila o svom emotivnom statusu, ali o aferi sa gradonačelnikom Banjaluka, Draškom Stanivukovićem.

"Nisam u vezi, stalno me povezuju sa nekim. Vi ne možete ni da shvatite koliko sam ja zaista usamljena u tom smislu, važno mi je samo da me povezuju sa dobrim frajerom. Poslednje je bilo sa gradonačelnikom Banjaluke, Draškom Stanivukovićem. Mi se poznajemo, tako da sam se sa socijalnih mreža sklonila od njega, ali mi smo prijatelji zaista", rekla je Kija i istakla:

"Ja sam samo jednog dečka predstavila javnosti, neslavno se završilo za njega. Ja nikada nisam bila ostavljena, uvek sam ostavljala. Možda su me samo naterali da ih ostavim, to je druga priča. To je daleko iza mene, nije mi problem da pričam na tu temu", priznala je Kockareva u "Premijeri-vikend Specijal".

